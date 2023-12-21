Friday, 22 December 2023 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعديل وتيرة النمو الأمريكي بالخفض إلى 4.9 %

12/21/2023 8:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عدلت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، خلال الربع الثالث بالخفض، بنحو 0.3% عما أشارت إليه التقديرات الأولية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 4.9% على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بالقراءة السابقة، التي أشارت إلى نموه بنحو 5.2%. وكان ذلك أقل من توقعات الاقتصاديين المتوافقة مع القراءة السابقة عند 5.2%، لكنه يظل أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الربع الثاني عند 2.1%، وهي أيضاً أعلى وتيرة خلال عقد باستثناء عامي الوباء (2020 - 2021).

وجاء ذلك بتأثير من أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تشكل ضغطاً على الاقتصاد، حيث يتباطأ إنفاق المستهلكين والشركات وكذلك عمليات التوظيف.

MENAFN21122023000110011019ID1107644479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث