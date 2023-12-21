تعديل وتيرة النمو الأمريكي بالخفض إلى 4.9 %

عدلت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، خلال الربع الثالث بالخفض، بنحو 0.3% عما أشارت إليه التقديرات الأولية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 4.9% على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بالقراءة السابقة، التي أشارت إلى نموه بنحو 5.2%. وكان ذلك أقل من توقعات الاقتصاديين المتوافقة مع القراءة السابقة عند 5.2%، لكنه يظل أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الربع الثاني عند 2.1%، وهي أيضاً أعلى وتيرة خلال عقد باستثناء عامي الوباء (2020 - 2021).

وجاء ذلك بتأثير من أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تشكل ضغطاً على الاقتصاد، حيث يتباطأ إنفاق المستهلكين والشركات وكذلك عمليات التوظيف.