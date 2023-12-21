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أنغولا تنسحب من «أوبك»

12/21/2023 8:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت أنغولا، أمس، أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وسط خلافات حول حصص الإنتاج، معتبرة أن الوقت قد حان للتركيز أكثر على أهدافها الخاصة، حسب ما أعلن وزير الموارد الطبيعية.

وصرح الوزير ديامانتينو دي أزيفيدو لتلفزيون ((تي بي إيه)) العام، ((إذا بقينا في أوبك سنعاني من عواقب قرار احترام حصص الإنتاج)).

وقال ((إنه قرار دولة ذات سيادة. لقد قمنا دائماً بواجبنا لكن أنغولا رأت أنه من المناسب المغادرة. نعتقد أن الوقت قد حان لكي تركز بلادنا أكثر على أهدافها)). وأضاف دي أزيفيدو أن بلاده كانت نشطة للغاية في أوبك ((لكن دورنا داخل المنظمة لم يعد يبدو مهماً بالنسبة لنا في الوقت الحاضر))، مردفاً ((النتائج الحالية لا تخدم مصالحنا)). رغم التخفيضات الجديدة التي أُعلن عنها في نوفمبر، تظل أسعار النفط الخام عند أدنى مستوياتها منذ يونيو (بين 70 و80 دولاراً)، وهي مع ذلك أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

وفي نهاية نوفمبر، أبدت أنغولا ونيجيريا عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف أوبك بلاس الذي تم تأجيله لعدة أيام بسبب الخلافات.

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