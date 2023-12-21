أحمد بن سعيد: الإمارات تسعى لتكون أفضل وجهة للخدمات السياحية

تستضيف دبي فعاليات المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسرة في دورته الرابعة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، يومي 11 و 12 يناير بفندق جي دبليو ماريوت ماركيز – الخليج التجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: ((تواصل دبي جهودها ومبادراتها لجمع صناع القرار والخبراء في مجال السياحة الميسرة تحت سقف واحد، لتشارك العقول، والتعرف إلى أفضل الممارسات، وإطلاع العالم على جهودها الاستثنائية لدعم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمعين المحلي والدولي، وتسليط الأضواء على إنجازات الإمارات، كدولة رائدة يحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة)). وأضاف سموه: ((تمضي دولة الإمارات على طريق أن تصبح أفضل وجهة في العالم في الخدمات السياحية، وأدعو إلى تضافر الجهود الدولية، لضمان توفير سياحة يسهل الوصول إليها بالنسبة لأكثر من مليار نسمة حول العالم)).

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت عنوان (لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم)، إلى ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية، خاصة في مجالات التنقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر. كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الأضواء على التحديات التي يواجهها نحو 1.3 مليار نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية- 50 مليوناً، منهم يعيشون في الشرق منطقة الشرق الأوسط، أثناء تنقلهم كمقيمين أو زوار أو سياح في مدن العالم.

أحدث المعايير

ويستضيف المؤتمر ضمن فعالياته ورشة عمل ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، خلال يومي المؤتمر، بحضور مسؤولين ومعنيين من شركات الطيران والمطارات وإدارات شحن الأمتعة لإطلاعهم على أحدث المتطلبات والمعايير المطبقة لتوفير خدمات تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء السفر.

ويتحدث في المؤتمر الذي تنظمه سنوياً شركة ند الشبا للعلاقات العامة، وتنظيم المعارض في دبي، عدد من كبار المسؤولين والخبراء من جهات حكومية محلية، مثل بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومنظمات عالمية، مثل منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونيسكو ومجلس المطارات العالمي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، و الأمير مرعد رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص المعاقين في الأردن، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة في مصر، والسيد إيفان هول رئيس مجلس صناعة السياحة الأسترالية، وصلاح خالد مدير مكتب منظمة اليونيسكو لدول الخليج واليمن في الدوحة، ودانيلا باز (المدير السابق لشعبة التنمية الاجتماعية الشاملة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة).

ويشكل أصحاب الهمم ما نسبته 10 -15 % من أي مجتمع، ومن المتوقع ارتفاع إعدادهم حول العالم إلى 2 مليار نسمة في عام 2050، حسب توقعات منظمة الصحة العالمية، نتيجة العديد من العوامل، أبرزها التقدم في العمر والأمراض والحروب وغيرها من المسببات. وسجلت أعداد السياح حول العالم نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين، بعد التأثيرات الكبيرة التي خلفتها جائحة ((كورونا)) على الصناعة، حيث ارتفع عددهم إلى 975 مليون سائح ما بين يناير وسبتمبر 2023 بزيادة 38 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وبالتالي، من المتوقع ارتفاع أعدادهم إلى ما يفوق المليار سائح مع نهاية العام الجاري.

إنجازات نوعية

وحققت دبي ودولة الإمارات عدة إنجازات، على طريق تعزيز صناعة السفر والسياحة الميسرة، ضمن رؤيتها الهادفة لأن تصبح الوجهة المفضلة عالمياً للسياح من أصحاب الهمم، معتمدة على منظومة متكاملة من التشريعات والبنى التحتية المتطورة والخدمات المتميزة.

متطلبات واحتياجات

وتستهدف القمة تسليط الأضواء على متطلبات هذه الشريحة أثناء سفرهم وتنقلهم من مكان لآخر، وبالتالي، العمل على توفيرها لجعل الأماكن والمرافق التي يستخدمونها أو يقصدونها، مثل الفنادق والمنتجعات والمطارات ووسائط النقل والاتصال ومراكز التسوق والشواطئ والمتنزهات والمتاحف متاحة أمامهم، وتلبي احتياجاتهم.

وقال غسان سليمان المنسق العام للمؤتمر: ((إن صناعة السياحة بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد مفهوم (السياحة الشاملة)، التي تلبي تطلعات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ لحظة تفكيرهم بالانطلاق في رحلة سياحية، وحتى لحظة الوصول إلى الوجهة المقصودة والعودة منها، معتمدة في ذلك على تطبيق سلسلة من التشريعات ذات الصلة، والحلول والتطبيقات الذكية والخدمات المتميزة في قطاعي المواصلات والضيافة والاتصال، والكفاءات البشرية المؤهلة، من أجل مواصلة النمو، ومضاعفة حجم هذه الصناعة في السنوات المقبلة)).

وحسب تقديرات (الشبكة الأوروبية للسياحة الميسرة)، فإن حجم الفرص الضائعة على صناعة السياحة العالمية بنحو 142 مليار يورو سنوياً، عدا عن توفير ملايين فرص العمل الجديدة، وذلك بسبب أحجام عشرات الملايين عن التنقل والسفر، لعدم توفر الخدمات المناسبة لهذه الشريحة الواسعة من السياح، الذين من حقهم الاستمتاع بإجازة خالية من المنغصات، ويملكون قدرات مالية هائلة، يتطلعون إلى إنفاقها للاستمتاع بمباهج الحياة.