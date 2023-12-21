23 % نمواً سنوياً في رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية أكتوبر

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 23 % بنهاية أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.591 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 14.307 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل أكثر من 3.28 مليارات درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 10 %، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.55 مليار درهم.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنحو 8.2 % بزيادة تعادل 1.33 مليار درهم، مقارنة بنحو 16.261 مليار درهم في سبتمبر السابق عليه.

وأوضحت بيانات السلسلة الزمنية بأن الرصيد حافظ على ارتفاع قدره 37.5 % على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

يذكر أن رصيد المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.