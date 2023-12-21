ارتفاع مبيعات «بلاي ستيشن».. القطاع يتعافى من كبوة ما بعد الجائحة

دفع ارتفاع مبيعات أجهزة ((بلاي ستيشن)) من إنتاج شركة ((سوني))، إلى جانب حزمة من الألعاب الناجحة، سوق وحدات التحكم في الألعاب إلى معاودة النمو هذا العام، في أعقاب كبوة ما بعد الجائحة.

وأعلنت ((سوني))، بيع 50 مليون وحدة ((بلاي ستيشن 5)) بذات السرعة تقريباً التي باعت بها الجيل الأخير من الجهاز، متغلبة على مشكلات قائمة منذ وقت طويل تخص التوريد، ومتجاوزة مبيعات جهاز ((إكس بوكس)) الذي تنتجه ((مايكروسوفت)) بما يقرب من نسبة ثلاثة إلى واحد في 2023.

وأفادت بيانات مجموعة البحوث ((أمبير أناليسيس)) بانتعاش مُتوقع لسوق أجهزة التحكم، التي تضم الأجهزة والبرمجيات والخدمات، بنسبة 7.2 % هذا العام لتصل إلى 60.9 مليار دولار، بعد انخفاض قدره 7.3 % في 2022.

ويعني النمو أن السوق كبيرة تقريباً بالقدر الذي كانت عليه في أثناء عام الطفرة إبان الجائحة 2021. ويأتي التعافي بفضل التحسن الذي طرأ على توفر أجهزة ((بلاي ستيشن 5)) مع مجموعة قوية من الألعاب، وأبرزها ((سبايدر مان 2)) من إنتاج ((سوني))، و((ستارفيلد)) من إنتاج ((مايكروسوفت))، فضلاً عن ((أسطورة زيلدا: دموع المملكة)) التي أطلقتها ((نينتندو)).

وعانت ((سوني))، بعد إطلاقها ((بلاي ستيشن 5)) في أواخر 2020، جراء نقص في المكونات وتخطي الطلب للمعروض بدرجة كبيرة، حتى وقت مبكر من العام الجاري.

وأوضح إريك لامبيل، رئيس الأعمال العالمية لدى ((سوني إنترأكتيف إنترتينمنت))، أنه مع ((حل)) مشكلات العرض، فإن مبيعات جهاز التحكم الجديد في طريقها إلى تخطي مبيعات ((بلاي ستيشن 4))، الذي أطلقته ((سوني)) عام 2013 وبيعت منه أكثر من 117 مليون وحدة. وقال لامبيل: ((أعتقد أن لدينا القدرة على الوصول إلى هذا الهدف))، وتابع، في تعليقات لـ((فاينانشال تايمز)): ((الطلب على بلاي ستيشن 5 مع بداية العام كان هائلاً... والزخم قوي الآن ومستمر)).

وقالت ((سوني)) إنها بلغت حاجز 50 مليون وحدة مُباعة في 9 ديسمبر، بعد 161 أسبوعاً من إطلاق ((بلاي ستيشن 5)). ويأتي هذا مقارنة ببلوغ مبيعات ((بلاي ستيشن 4)) هذه النقطة بعد 160 أسبوعاً من إطلاقه. فيما لم تنشر ((مايكروسوفت)) أرقام المبيعات الرسمية لجهاز ((إكس بوكس)) لعدة أعوام.

وفي حين سُلّطت الأضواء على ((مايكروسوفت)) هذا العام بسبب خوضها معركة بقيمة 75 مليار دولار لإكمال استحواذها على ((أكتيفيجن بليزارد)) المنتجة للعبة ((كول أوف ديوتي))، فإن جهاز ((إكس بوكس)) أطيح به إلى المرتبة الثالثة بعد ((سوني)) و((نينتندو)).

وأشارت تقديرات ((أمبير)) إلى نمو مبيعات ((بلاي ستيشن 5)) بنحو 65 % إلى 22.5 مليون وحدة هذا العام، بينما انخفضت مبيعات آخر أجهزة ((إكس بوكس)) بقرابة 15 % إلى 7.6 ملايين وحدة. أما مبيعات ((سويتش)) الذي تنتجه ((نينتندو))، الذي أبصر الضوء في 2017 ويُرجح أن تحل مكانه وحدة تحكم جديدة في العام المقبل، فقد هوت بنسبة 18 % إلى 16.4 مليون وحدة. وقال بيرس هاردينغ-رولز، رئيس بحوث الألعاب لدى ((أمبير)): ((كان هناك طلب كامن ضخم على ((بلاي ستيشن 5))، لذا كسرت سوني كل الأرقام القياسية في الربع الأول من هذا العام مع حل مشكلة العرض)).

وواجهت ((مايكروسوفت)) مشكلات عرض خاصة بها، فيما يتعلق بجهاز ((إكس بوكس سيريز إكس)) الأكثر تكلفة في النصف الأول من العام الجاري، مع الصعوبات التي واجهت ألعابها البارزة ((ريد فول)) و((هالو إنفينيت)). وترى كارولاينا ميلانيسي، المحللة لدى ((كرييتيف استراتيجيز))، أن الأوضاع المتباينة لكل من ((سوني)) و((مايكروسوفت)) تعكس تحولاً في استراتيجية الأخيرة وابتعادها عن الأجهزة في العامين الماضيين. وأوضحت ميلانيسي: ((تهتم سوني حقاً ببيع الأجهزة، لكن من وجهة نظر مايكروسوفت، الأكثر أهمية بالنسبة لها هو خدمة الاشتراك الخاصة بها)).

وتتضمن خدمة الشركة الأمريكية، المُسماة ((غيم باس))، الوصول إلى مئات الألعاب التي يمكن تشغيلها على ((إكس بوكس)) وأجهزة الحاسوب الشخصي، أو بثها عبر الإنترنت لأجهزة أخرى، لقاء رسوم شهرية. ومن المُتوقع أن تكون ألعاب ((أكتيفيجن بليزارد)) مشمولة ضمن خدمة ((غيم باس)) في العام المقبل، غير أن ((مايكروسوفت)) لم تعلن خططها بعد، بعدما أنجزت الصفقة في أكتوبر.

واضطرب العرض على صعيد الأجهزة إبان جائحة ((كوفيد19))، وتأجل معه تطوير عدة ألعاب كبيرة في الأعوام الأخيرة أيضاً. وعانى مبتكرو الألعاب من تحديات الإنتاج بسبب إغلاق المكاتب، لكن الكثير من تلك الألعاب خرجت إلى الضوء أخيراً في 2023. واعتبر كثير من النقاد واللاعبين 2023 عاماً ممتازاً لكل من الألعاب الكبيرة التي كلفت الكثير، وكذلك تلك الصغيرة المستقلة، بما في ذلك ((بالدورز غيت 3)) و((ديابلو 4))، ولعبة ((هوغوارتس ليغاسي)) المقتبسة من ((هاري بوتر)).

وقال إريك لامبيل، في إشارة لألعاب حصرية مثل ((سبايدر مان 2))، إلى أنه ((استناداً إلى نظرتنا للسوق ووفق حديثنا مع العملاء، فالكثير منهم ينتظرون لعبة بعينها ستكون محفزاً لهم لكي يشتروا الجيل التالي من وحدات التحكم)). ومع ذلك، فبعض الألعاب متعددة اللاعبين التي يمكن لعبها عبر الإنترنت وهي الأكثر شهرة، متاحة على كل وحدات التحكم، ما يشكّل تحدياً للنمو أمام استراتيجية ((سوني)).

وحظيت ((فورتنايت)) من إنتاج ((إيبك غيمز))، التي يمكن تشغيلها على وحدات التحكم الأقدم وكذا الحديثة، بانتعاشة هائلة في نوفمبر، بعدما أعادت لعبة ((باتل رويال)) جزيرتها الأصلية ((الخريطة)) إلى دائرة الضوء، وشهدت عرضاً حياً لمغني الراب، إيمينم، في أوائل ديسمبر. وتشير تقديرات ((أمبير)) إلى قفزة بعدد لاعبي ((فورتنايت)) بمقدار 17 مليون لاعب إلى 52.9 مليون على أجهزة ((إكس بوكس)) و((بلاي ستيشن)) في نوفمبر.

وأضاف لامبيل أن فترة مبيعات الجمعة السوداء الأخيرة أسهمت في أن يكون نوفمبر هو الأكبر لمبيعات ((بلاي ستيشن)) بالنسبة لشركة ((سوني)) وتاريخها في عالم الألعاب الذي يمتد لقرابة 30 عاماً، قياساً بعدد الوحدات المُباعة وكذلك الإيرادات. وشهدت الملحقات مبيعات جيدة، مثل: أذرع التحكم، وجهاز ((بورتال)) الجديد، وهو شاشة محمولة وذراع تحكم لتشغيل ألعاب ((بلاي ستيشن 5)) بعيداً عن التلفاز.

ومع ذلك، فإن مبيعات آخر نظاراتها للواقع الافتراضي، وتُدعى ((بلاي ستيشن في آر 2))، كانت أبطأ. وعلّق لامبيل: ((إنها فئة صعبة بعض الشيء في الوقت الراهن))، رغم أن مبيعاتها كانت ((تسير جيداً)). ويرى لامبيل أن ((سوني)) ظلت ملتزمة بمنتجات الواقع الافتراضي، مضيفاً: ((أعتقد أنه كانت هناك توقعات أعلى بصفة عامة لما يمكن أن يمثله الواقع الافتراضي للألعاب)).