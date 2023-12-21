12.5 % نمو أصول بنوك دبي إلى 1.8 تريليون بنهاية أكتوبر

قفزت أصول بنوك دبي بحوالي 12.5% إلى قرابة 1.8 تريليون درهم خلال عام بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بحوالي 1.6 تريليون درهم في أكتوبر 2022.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة حافظ على صدارتها لحركة الائتمان المصرفي بحصة 47% من إجمالي الائتمان المحلي، لتستقر عند 929 مليار درهم، بينما بلغت حصتها 45.7% من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة، لتختص بإجمالي يبلغ 1.123 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2023.

وارتفعت الاستثمارات المملوكة لبنوك الإمارة إلى 246.2 مليار درهم مقارنة بحوالي 190.5 مليار أكتوبر العام الماضي. على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتستقر عند 1.822 تريليون درهم، وبلغت الاستثمارات 284.6 مليار درهم. كما وصلت الودائع إلى 1.126 تريليون درهم، وارتفع الائتمان إلى 882.6 مليار درهم أكتوبر 2023.

واستقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 308 مليارات درهم من الأصول المصرفية، وارتفعت الودائع إلى 205.4 مليارات درهم، وكذلك الائتمان إلى 168.6 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 53.7 مليار درهم.