مؤشر سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4000 نقطة

بلغت سيولة الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أكثر من 5.7 مليارات درهم، بدعم صفقات كبيرة على سهم ((العالمية القابضة))، حيث توزعت السيولة بواقع 5.55 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و154.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 236.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 18.6 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.599 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.923 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و675.77 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4000 نقطة، بدعم أسهم قطاعي الصناعة والمرافق العامة اللذين ارتفعا 0.4 و0.32 % على التوالي، وأغلق مؤشر السوق عند 4005.32 نقاط، منخفضاً بنسبة 0.22 %.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على 31.1 % من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 154.3 مليون درهم، في تداولات أمس، بسيولة ناهزت 48 مليون درهم.

وقاد سهم ((مصرف السلام السودان)) ارتفاعات 14 سهماً بالسوق مرتفعاً 6.8 %، وصعد في سوق دبي أسهم ((الإثمار القابضة)) 4.9 %، و((الفردوس القابضة)) 3.1 %، و((تيكوم)) 1.9 %، و((الخليج للملاحة)) 1.7 %، وديوا 0.4 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بأكثر من 11.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 58.75 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 47.4 مليون درهم.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.13 % عند مستوى 9494.02 نقطة، حيث شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 44 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة ((العالمية القابضة))، إذ تم تنفيذ الصفقات على عدد 11.2 مليون سهم بقيمة 4.46 مليارات درهم بسعر تنفيذ 399.5 درهماً للسهم الواحد.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم ((الخليج للمشاريع الطبية)) 8.4 %، و((بالمز الرياضية)) 8.2 %، و((حياة للتأمين)) 3.3 %، و((طيران أبوظبي)) 3.3 %، و((بيور هيلث القابضة)) 2.1 %، و((إي آند)) 0.95 %.

وحصد سهم ((إي آند)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 225 مليون درهم، تلاه ((العالمية القابضة)) بسيولة 218.4 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة))، جاذباً 87.7 مليون درهم.