500 مليار درهم معاملات عقارات دبي في 10 أشهر بارتفاع 37 %

كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين عالمياً.

معاملات دبي

وأشار التقرير إلى أنه استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 37 % على أساس سنوي، متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباع الأولى بنسبة 36 % على أساس سنوي، لتزيد على 116 ألف معاملة.

ونما عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15 % على أساس سنوي، خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023، مقارنة بعدد المستثمرين الجدد في عام 2022، كما ارتفع متوسط أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة 0.3 % على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الجاري.

معاملات أبوظبي

وأفاد المصرف المركزي، في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري، بأن قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي، ارتفعت بنسبة 56 % على أساس سنوي، لتبلغ 67.8 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مشيراً إلى أنه وفق شركة ((ريدن))، سجل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 3.2 % في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهر التقرير تسارع نمو أسعار المبيعات في أبوظبي خلال شهر أكتوبر، إلى 3.9 % على أساس سنوي، فيما واصل متوسط الإيجارات اتجاهه التصاعدي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.8 %، وبنسبة 2.6 % على أساس سنوي في الربع الثالث، وفي شهر أكتوبر الماضي على التوالي، وذلك بعد زيادة بنسبة 0.5 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.

سياحة وضيافة

وعلى صعيد السياحة والضيافة، ذكر التقرير أن الإمارات باشرت الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ضمن ((مشاريع الخمسين))، والتي تهدف إلى ترسيخ الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً بحلول عام 2031، حيث تهدف الخطة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 450 مليار درهم، بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الضيافة في أبوظبي، شهد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، أداءً قوياً، حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 3.2 ملايين شخص، بزيادة 31 %، مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدلات الإشغال الفندقي 70 %، وبلغ متوسط عدد أيام الإقامة 2.6 ليلة.

وأوضح تقرير المركزي أن دبي لا تزال مركزاً بارزاً للسياحة العالمية، وفق البيانات الخاصة بالأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق إلى 75.7 %، محققاً زيادة قدرها 4.9 نقاط مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2022، وتجاوز أرقام عام 2019 بواقع 2.3 نقطة مئوية، وشهد إجمالي عدد ليالي الغرف المشغولة زيادة على أساس سنوي بنسبة 13% في عام 2023، ليصل إلى 30.4 مليون ليلة.

مطار أبوظبي

وذكر التقرير أن مطار أبوظبي الدولي سجل نمواً كبيراً في حركة المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين 6 ملايين مسافر تقريباً، في الربع الثالث من العام الجاري، أي بنسبة زيادة قدرها 29.3 % على أساس سنوي، وسجل المطار أيضاً 37.9 ألف رحلة طيران في الربع الثالث من العام الجاري، محققاً زيادة بنسبة 21.8 % عن الربع الثالث من 2022.

مطارات دبي

ولفت التقرير إلى أن مطارات دبي قامت بتحديث توقعاتها لعام 2023، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 86.8 مليون مسافر، مقارنة بالعدد المتوقع سابقاً، البالغ 85 مليون مسافر، ويشير هذا التعديل إلى أن مطار دبي الدولي على المسار الصحيح لتجاوز حركة المسافرين ما قبل الجائحة، التي بلغت 86.3 مليون مسافر في عام 2019.

وكشف التقرير عن أن مطار دبي الدولي تمكن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري من استقبال 64.5 مليون مسافر، مع تسجيل 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث، بالتزامن مع السفر في موسم الذروة صيفاً، وتمثل هذه الزيادة بنسبة 39.3 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وهي أعلى بنسبة 1 % عما كانت عليه في عام 2019.