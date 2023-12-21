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محمد بن زايد يهنئ رئيس صربيا بفوز الحزب التقدمي في الانتخابات البرلمانية

12/21/2023 8:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش، بفوز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " أهنئ رئيس صربيا، الكسندر فوتشيتش، بفوز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، متمنياً له مزيداً من النجاح في قيادة شعبه نحو التقدم والنماء. الإمارات وصربيا ترتبطان بعلاقة شراكة إستراتيجية شاملة وتواصلان العمل معاً لتحقيق أهداف هذه الشراكة لمصلحة شعبيهما".

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