مقتل 14 شخصاً وإصابة 25 في إطلاق نار داخل جامعة بالعاصمة التشيكية براغ

أعلن الشرطة التشيكية أن مسلحا أطلق النار داخل حرم جامعة بوسط العاصمة التشيكية براغ بعد ظهر اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، على الأقل، وإصابة 25 آخرين، حالة 10 منهم خطيرة.

ولقى منفذ إطلاق النارحتفه، ويعتقد أنه كان طالبا في الجامعة قتل والده قبل فترة قصيرة، وكان مطلوبا من الشرطة، ولكن لم يتم بعد تحديد هويته بصفة رسمية.

ومن المرجح أن يكون الجاني المشتبه به قد حركته حالة هياج في الخارج. ويعتقد أن هذا هو أسوأ هجوم مسلح في تاريخ جمهورية التشيك التي حصلت على استقلالها عام 1993.

وكانت معلومات أولية أفادت بإصابة 24 شخصا، حالة تسعة منهم، على الأقل، خطيرة أو حرجة.

وقال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان للإذاعة العامة "سي تي" إنه لا توجد دلائل على وجود شخص ثان أطلق النار، أو خلفية إرهابية للحادث. لكنه مع ذلك ناشد السكان اتباع تعليمات الشرطة.

وقد وقع حادث إطلاق النار في كلية الفلسفة بجامعة تشارلز الكائنة في ميدان جان بالاش. وهرعت أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبينها قوات خاصة.

ويقع ميدان جان بلاش على بعد مئات قليلة من الأمتار من جسر تشارلز الشهير، رمز المدينة الواقعة على نهر فلتافا.

وطلبت الشرطة من الأهالي الابتعاد عن موقع الحادث، وقامت بتطويق الميدان. وتم مناشدة السكان بعدم ترك منازلهم. وأظهرت صور طلابا وهم يغادرون مبني الجامعة وقد رفعوا أيديهم.

ووفقا لتقرير بثته محطة تليفزيون نوفا، شوهد مطلق النارلآخر مرة وهو فوق سطح مبنى الكلية. وتردد أيضا أنه سمع دوي انفجار.

وكتب طلاب وأساتذة في الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهم احتموا داخل قاعات المحاضرات والمكاتب، وتسلق آخرون النوافذ ووقفوا على حافة السطح للاختباء من مطلق النار. وتم إخلاء الطلاب وأساتذة الجامعة من المبني في وقت مبكر من المساء.

وأرسلت خدمات الطوارئ عددا من سيارات الإسعاف وأطباء الطوارئ إلى موقع الحادث.

وتأسست جامعة تشارلز في عام 1348، مما يجعلها واحدة من أقدم الجامعات في أوروبا. ويبلغ عدد الطلاب بها حوالي 49500 طالب، منهم حوالي 8000 يدرسون موضوعات مثل الدراسات الألمانية والسلافية والتاريخ، بكلية الآداب.

وأعرب الرئيس التشيكي بيتر بافيل عن تعازيه لذوي الضحايا، ووجه الشكر للمواطنين، وذلك في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا) لاتباعهم تعليمات قوات الأمن.

وقال مكتب بافيل إن الرئيس قطع زيارة كان يقوم بها لفرنسا وعاد إلى بلاده.

كما ألغى رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا زيارة عمل لمنطقة مورافيا.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا طارئا في وقت متأخر هذا المساء.

وأعرب عمدة براغ بوهوسلاف سفوبودا عن صدمته،وقال لإذاعة سي تي العامة: "هذه مأساة. وأسوأ ما في الأمر هو أنه لا يمكن منع مثل تلك الحوادث".

وأضاف أن كثيرا من الناس يعتقدون أن شيئا كهذا لا يمكن أن يحدث إلا في الولايات المتحدة، حيث يمتلك كثيرون أسلحة، لكن اتضح أن هذا ليس هو الحال. وأضاف أنه كان في مسكنه القريب من الجامعة أثناء إطلاق النار.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تدوينه على "إكس"، عن صدمته العميقة تجاه الأنباء التي تحدثت عن حادث إطلاق نار سقط نتيجته قتلى.

وغرد ماكرون: " أعرب عن تضامني مع الضحايا والجرحى وعائلاتهم، وكذلك مع الشعب التشيكي والسلطات التشيكية".