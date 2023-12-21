عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس والنصيرات وجباليا بقطاع غزة.
وقالت الوكالة، إن 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب غزة.
كما وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من القتلى والعشرات من الجرحى، جراء قصف الطيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين شمال غرب، وشرق خان يونس.
كذلك أسفرت غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وفي شمال غزة، قتلت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 قتلى بينهم أم وبناتها الخمسة، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة القتلى في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 والعشرات من الجرحى.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تلقت عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من القتلى والجرحى، حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الانقاذ من الوصول إليهم.
وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 1200 قُتلوا في إسرائيل و240 احتُجزوا رهائن في السابع من أكتوبر بعد أن شنت حركة "حماس" هجوما مباغتا.
وفي المقابل، يقول مسؤولو قطاع الصحة في غزة إن قرابة 20 ألف فلسطيني تأكد مقتلهم جراء الهجمات الإسرائيلية ويُعتقد أن آلافا آخرين مدفونون تحت الأنقاض.
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