محتجزة أفرجت المقاومة عنها: قلت لنفسي سأموت بسبب الصواريخ الإسرائ

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت سحر كالديرون، إحدى المحتجزات الإسرائيليات اللواتي أفرجت عنهن المقاومة الفلسطينية في صفقة تبادل مع الاحتلال، إن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع كان يرعبها.

وأضافت كالديرون، خلال مقابلة صحفية مع نيويورك تايمز الأمريكية: ""لقد قلت لنفسي مرات عديدة أنني سأموت في النهاية بسبب الصواريخ الإسرائيلية وليس بسبب حماس"

وتابعت: "تساءلت كثيرًا، هل سأعود لحياتي الطبيعة؟ هل سأنجو؟ إنه العجز الكامل."



وأشارت إلى أن والدها عوفر كالديرون، 53 عاما، لا يزال أسيرًا هناك، وقالت: "وماذا عن والدي الذي ترك؟" أطلب من كل من يرى هذا: من فضلكم أوقفوا هذه الحرب؛ أخرجوا جميع المحتجزين."



وقالت بأنها عانت من جوعٍ شديد خلال فترة الاحتجاز، بسبب نقص الغذاء والمجاعة في قطاع غزة، بعد تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح.







وأضافت: "لم أكن أعرف عدد الرهائن الذين كانوا هناك". "اعتقدت أنه أنا والأشخاص الذين كنت معهم."

وأوضحت أنها عرفت بخبر إطلاق سراحها قبل ساعة فقط من التنفيذ، وعندما تم نقلها إلى شاحنة بيضاء، كان ينتظر هناك شقيقها إيريز بعد 52 يومًا من آخر مرة رأته فيها.

أما والدتها فقالت،“نعلم أن زوجي على قيد الحياة. نريده أن يعود حيا”.