محتجزة أفرجت المقاومة عنها: قلت لنفسي سأموت بسبب الصواريخ الإسرائ

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت سحر كالديرون، إحدى المحتجزات الإسرائيليات اللواتي أفرجت عنهن المقاومة الفلسطينية في صفقة تبادل مع الاحتلال، إن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع كان يرعبها.
وأضافت كالديرون، خلال مقابلة صحفية مع نيويورك تايمز الأمريكية: ""لقد قلت لنفسي مرات عديدة أنني سأموت في النهاية بسبب الصواريخ الإسرائيلية وليس بسبب حماس"
وتابعت: "تساءلت كثيرًا، هل سأعود لحياتي الطبيعة؟ هل سأنجو؟ إنه العجز الكامل."
وأشارت إلى أن والدها عوفر كالديرون، 53 عاما، لا يزال أسيرًا هناك، وقالت: "وماذا عن والدي الذي ترك؟" أطلب من كل من يرى هذا: من فضلكم أوقفوا هذه الحرب؛ أخرجوا جميع المحتجزين."
وقالت بأنها عانت من جوعٍ شديد خلال فترة الاحتجاز، بسبب نقص الغذاء والمجاعة في قطاع غزة، بعد تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح.
وأضافت: "لم أكن أعرف عدد الرهائن الذين كانوا هناك". "اعتقدت أنه أنا والأشخاص الذين كنت معهم."
وأوضحت أنها عرفت بخبر إطلاق سراحها قبل ساعة فقط من التنفيذ، وعندما تم نقلها إلى شاحنة بيضاء، كان ينتظر هناك شقيقها إيريز بعد 52 يومًا من آخر مرة رأته فيها.
أما والدتها فقالت،“نعلم أن زوجي على قيد الحياة. نريده أن يعود حيا”.
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