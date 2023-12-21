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سرايا القدس تقصف حشود الاحتلال بخان يونس

12/21/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس أنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.


كما قالت سرايا القدس إنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة.

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