سرايا القدس تقصف حشود الاحتلال بخان يونس
التاريخ
12/21/2023 3:14:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس أنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
كما قالت سرايا القدس إنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة.
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