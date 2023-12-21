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استطلاع: تراجعت نسبة الأمريكيين المؤيدين لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية للاحتلال

12/21/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة "بوليتيكو" نتائج استطلاع للرأي أظهرت تزايد استياء الأميركيين من الدعم الذي تقدمه امريكا لـ "إسرائيل" في حربها المستمرة على قطاع غزة للشهر الثالث.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيباك الأميركية وصدرت أمس الأربعاء، أن تعاطف الأميركيين مع "إسرائيل" انخفض من 54% في نوفمبر الماضي إلى 49% في ديسمبر الجاري.
كما تراجعت نسبة المؤيدين لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لـ "إسرائيل" إلى 45% في الشهر الجاري من 54% الشهر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع يأتي بينما يواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات متزايدة باستهداف المدنيين في قطاع غزة.
وبينت النتائج أن 58% من الديمقراطيين يعارضون تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل" وفي المقابل يشير الاستطلاع إلى أن الجمهوريين لا يزالون يدعمون إرسال الأسلحة لتل أبيب لاستخدامها في الحرب على غزة.


وقالت بوليتيكو إن هناك انقساما بين الأميركيين حول ما إذا كان رد "إسرائيل" متناسبا مع عملية معركة طوفان الأقصى.

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