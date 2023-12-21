ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال بالضفة إلى أكثر من 4655 منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه بلغت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، أكثر من (4655) معتقلا، منذ 7 اكتوبر، أعلاها كان في محافظة الخليل، والتي بلغت أكثر من 1000 معتقل.



وأشار النادي في بيان له، أنه بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (160) وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (260).



ونوه إلى أنه بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (46) صحفيا.



وقال النادي، إنه بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2345) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.