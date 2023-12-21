ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال بالضفة إلى أكثر من 4655 منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه بلغت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، أكثر من (4655) معتقلا، منذ 7 اكتوبر، أعلاها كان في محافظة الخليل، والتي بلغت أكثر من 1000 معتقل.
وأشار النادي في بيان له، أنه بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (160) وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (260).
ونوه إلى أنه بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (46) صحفيا.
وقال النادي، إنه بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2345) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
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