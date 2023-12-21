جامعة جدارا: تسجيل براءة إختراع حول مركبات جديدة لعلاج فيروس كورونا

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجل فريق بحثي يضم أكاديميين أردنيين، بينهم نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان أمين البشيتي براءة إختراع بعنوان"مركبات وتركيبات صيدلانية لعلاج مرض فيروس كورونا وطرق تحضيرها"، وذلك لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
ويأتي تسجيل براءة الاختراع للبشيتي ضمن فريق بحثي يضم، الدكتور لؤي سعادة من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والدكتورة غيناء أبو دياب من جامعة اليرموك، والدكتور قصي بلس من جامعة العلوم والتكنولوجيا.
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