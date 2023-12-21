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جامعة جدارا: تسجيل براءة إختراع حول مركبات جديدة لعلاج فيروس كورونا

12/21/2023 3:13:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجل فريق بحثي يضم أكاديميين أردنيين، بينهم نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان أمين البشيتي براءة إختراع بعنوان"مركبات وتركيبات صيدلانية لعلاج مرض فيروس كورونا وطرق تحضيرها"، وذلك لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
ويأتي تسجيل براءة الاختراع للبشيتي ضمن فريق بحثي يضم، الدكتور لؤي سعادة من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والدكتورة غيناء أبو دياب من جامعة اليرموك، والدكتور قصي بلس من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

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