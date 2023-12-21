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يوم علمي لكلية الهندسة في جامعة آل البيت

12/21/2023 3:13:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت كلية الهندسة في جامعة آل البيت يومها العلمي الرابع بحضور نواب رئيس الجامعة.
وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والهندسية الدكتور احمد العلاونة، أن الجامعة تبَّنت منذ تأسيسها سياسة الانفتاح على الصناعة لإكساب خريجيها المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وبناء جيل من الخريجين ينهض بالمجتمع.
بدوره، أكد عميد كلية الهندسة الدكتور مؤيد شواقفة، أن كلية الهندسة دأبت على عقد الأيام العلمية والفعاليات المتنوعة لإبراز إنجازاتها المتمثلة في مواكبة التطورات العلمية والعملية وخدمة المجتمع بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة، مضيفاً أن هذا اليوم العلمي يعكس تنوع الأفكار والتحديات التي نواجهها كمجتمع علمي.

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