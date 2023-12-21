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الاحتلال يقتحم مركز إسعاف جباليا ويعتقل العاملين فيه

12/21/2023 3:13:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة، واعتقلت كل الطواقم والمسعفين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.


وقال الهلال الأحمر إن النساء بقين محاصرات وحدهن داخل المركز.


وأضاف أن الاتصال انقطع عن مركز إسعاف جباليا إثر تعرضه للاقتحام.


يأتي هذا التطور، بينما خرجت جل المراكز الصحية شمالي القطاع عن الخدمة.

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