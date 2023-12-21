الاحتلال يقتحم مركز إسعاف جباليا ويعتقل العاملين فيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة، واعتقلت كل الطواقم والمسعفين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وقال الهلال الأحمر إن النساء بقين محاصرات وحدهن داخل المركز.
وأضاف أن الاتصال انقطع عن مركز إسعاف جباليا إثر تعرضه للاقتحام.
يأتي هذا التطور، بينما خرجت جل المراكز الصحية شمالي القطاع عن الخدمة.
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