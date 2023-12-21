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مجلس محافظة الكرك يناقش مشاريع المحافظة

12/21/2023 3:13:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد مجلس محافظة الكرك اليوم الخميس اجتماعاً ناقش خلاله مشاريع المحافظة وكيفية صرف المبالغ المالية المستحقة للعطاءات التي أنجزت في المحافظة.
وقال رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة، أنه تم مناقشة مشروع الصرف الصحي لمحافظة الكرك مع أمين عام وزارة المياه وأسباب تعثر المشروع منذ سنوات والذي وعد باتمام المشروع وبنفس المخصصات المرصودة من المنحة السابقة، إضافة إلى إيصال المياه لمنطقة السمار في الأغوار الجنوبية.

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