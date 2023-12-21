مجلس محافظة الكرك يناقش مشاريع المحافظة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد مجلس محافظة الكرك اليوم الخميس اجتماعاً ناقش خلاله مشاريع المحافظة وكيفية صرف المبالغ المالية المستحقة للعطاءات التي أنجزت في المحافظة.
وقال رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة، أنه تم مناقشة مشروع الصرف الصحي لمحافظة الكرك مع أمين عام وزارة المياه وأسباب تعثر المشروع منذ سنوات والذي وعد باتمام المشروع وبنفس المخصصات المرصودة من المنحة السابقة، إضافة إلى إيصال المياه لمنطقة السمار في الأغوار الجنوبية.
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