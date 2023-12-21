تقرير: غزة تواجه مستويات جوع كارثية وخطر المجاعة يتزايد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير نُشر اليوم الخميسن، إن كل سكان غزة وعددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم.



وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.



وأوصلت شاحنات تحمل مساعدات من الأردن ومصر بعض الأغذية والمياه والأدوية، لكن الأمم المتحدة تقول إن كمية الأغذية تساوي 10 بالمئة فقط من الكمية التي يحتاج إليها سكان القطاع الذين نزح معظمهم.