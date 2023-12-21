اعلام عبري: إسرائيل تفكر في تمديد التهدئة لإقناع حماس بالإفراج عن محتجزين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر، أن "إسرائيل" تفكر في تمديد التهدئة في غزة لأكثر من أسبوعين لإقناع حركة حماس بالإفراج عن محتجزين لديها.



يأتي ذلك وسط ضغوط تتعرض لها حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة من عائلات الأسرى، لإبرام صفقة تبادل شاملة.

من جهته قال البيت الأبيض، إن الإسرائيليون يدركون الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحملات العسكرية.



وأضاف :" قلقون إزاء الوضع الإنساني في غزة ومتفقون على وجود قدر هائل من المعاناة مع قدوم فصل الشتاء".