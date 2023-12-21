اعلام عبري: إسرائيل تفكر في تمديد التهدئة لإقناع حماس بالإفراج عن محتجزين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر، أن "إسرائيل" تفكر في تمديد التهدئة في غزة لأكثر من أسبوعين لإقناع حركة حماس بالإفراج عن محتجزين لديها.
يأتي ذلك وسط ضغوط تتعرض لها حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة من عائلات الأسرى، لإبرام صفقة تبادل شاملة.
من جهته قال البيت الأبيض، إن الإسرائيليون يدركون الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحملات العسكرية.
وأضاف :" قلقون إزاء الوضع الإنساني في غزة ومتفقون على وجود قدر هائل من المعاناة مع قدوم فصل الشتاء".
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