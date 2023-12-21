عملية جديدة لكتائب القسام ضد قوات الاحتلال بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام مساء اليوم أنها استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأكدت كتائب القسام أنها أوقعت الجنود الإسرائيليين قتلى وجرحى.
وكان الجناح العسكري لحركة حماس أعلن في وقت سابق اليوم عن سلسلة من العمليات بقطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 جنديا إسرائيليا.
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