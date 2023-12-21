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عملية جديدة لكتائب القسام ضد قوات الاحتلال بغزة

12/21/2023 3:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام مساء اليوم أنها استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأكدت كتائب القسام أنها أوقعت الجنود الإسرائيليين قتلى وجرحى.


وكان الجناح العسكري لحركة حماس أعلن في وقت سابق اليوم عن سلسلة من العمليات بقطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 جنديا إسرائيليا.


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