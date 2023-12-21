تدهور مركبة في إربد

تدهور مركبة في إربد
التاريخ
12/21/2023 3:13:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اصيب شخصان إثر تدهور مركبة في بلدة المنصوره بلواء بني كنانه بمحافظة اربد، وفق شهود عيان.
وحضرت كوادر الدفاع المدني وعملت على نقل المصابين إلى مستشفى اليرموك.
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