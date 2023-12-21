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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

12/21/2023 3:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اصدر الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس بياناً جاء فيه:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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