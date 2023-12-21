الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اصدر الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس بياناً جاء فيه:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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