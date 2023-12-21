مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: رأينا مرضى ينتظرون الهلاك في شمال غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال منسق فرق الطوارئ الطبية لدى منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، أن البعثة لم تتمكن من إيجاد مستشفياتٍ تعمل أو حتى غرف عمليات في قطاع غزة.
وأضاف كيسي الذي كان جزءاً من بعثة الأمم المتحدة إلى المستشفيات في شمال غزة، لبرنامج "ذا وورلد آت وان" على إذاعة بي بي سي 4 "لا يوجد مكانٌ لأيّ امرأةٍ تحتاج إلى عملية ولادةٍ قيصرية، ولا مكان للرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية".
و أكد كيسي "رأينا مرضى ينتظرون الموت، لأنه لم تكن هناك طريقة لعلاجهم، وهو أمرٌ صعب للغاية".
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