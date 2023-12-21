Friday, 22 December 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسائل إعلام عبرية: سحب لواء غولاني من غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

12/21/2023 3:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم سحب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.


وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن جنود غولاني غادروا غزة "لإعادة تنظيم صفوفهم".


والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.


MENAFN21122023000208011052ID1107644140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث