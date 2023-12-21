5 إصابات برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها مدينة رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إثر اقتحامها عدة أحياء في مدينة رام الله.
وأفادت مصادر، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع في حي عين مصباح، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر بشظايا الرصاص الحي في الرقبة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهما بالطفيفة. كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عولجوا ميدانيا.
وأضاف أن قوات الاحتلال تمركزت على مقربة من مجمع رام الله الترويحي، وحديقة "الردانة"، وبمحاذاة جامعة القدس المفتوحة في الحي.
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