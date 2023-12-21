5 إصابات برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها مدينة رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أصيب خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إثر اقتحامها عدة أحياء في مدينة رام الله.

وأفادت مصادر، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع في حي عين مصباح، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر بشظايا الرصاص الحي في الرقبة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهما بالطفيفة. كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عولجوا ميدانيا.

وأضاف أن قوات الاحتلال تمركزت على مقربة من مجمع رام الله الترويحي، وحديقة "الردانة"، وبمحاذاة جامعة القدس المفتوحة في الحي.



