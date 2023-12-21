أنغولا تعلن انسحابها من أوبك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أنغولا انسحابها من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، بعد سلسلة من الخلافات حول حصص إنتاج النفط لعدد من الدول الأفريقية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الأنغولية (ANGOP)، قال وزير النفط والغاز الأنغولي، ديامانتينو دي أزيفيدو، اليوم الخميس، إن قرار الانسحاب اتُخذ في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد جواو لورنسو.



وأضاف الوزير دو،“نشعر أن أنغولا في هذه اللحظة لن تكسب شيئا من البقاء في المنظمة، وقررت الانسحاب دفاعًا عن مصالحها”.