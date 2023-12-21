القائد العام لقوة الدفاع يتفقد إحدى أسلحة ووحدات قوة الدفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إحدى أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023م.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يعبران عن فخرهما واعتزازهما الدائم بما تنجزه قوة دفاع البحرين وبما تنهض به من أدوار وطنية سامية لحماية وطننا الغالي وما تقوم به وتحققه من مهام جليلة لحفظ أمن واستقرار المنطقة بعزيمة رجالها البواسل في مختلف الظروف.
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين إن ما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من جاهزية قتالية عالية وكفاءة إدارية متقدمة وتسليح وتدريب متطور وتنفيذها للتمارين العسكرية المشتركة باقتدار وفعالية مدعاة لمباركة جهود رجالها في شتى ميادين البذل.
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