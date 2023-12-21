القائد العام لقوة الدفاع يتفقد إحدى أسلحة ووحدات قوة الدفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إحدى أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023م.

وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يعبران عن فخرهما واعتزازهما الدائم بما تنجزه قوة دفاع البحرين وبما تنهض به من أدوار وطنية سامية لحماية وطننا الغالي وما تقوم به وتحققه من مهام جليلة لحفظ أمن واستقرار المنطقة بعزيمة رجالها البواسل في مختلف الظروف.

وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين إن ما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من جاهزية قتالية عالية وكفاءة إدارية متقدمة وتسليح وتدريب متطور وتنفيذها للتمارين العسكرية المشتركة باقتدار وفعالية مدعاة لمباركة جهود رجالها في شتى ميادين البذل.