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وزير الداخلية يستقبل السفير السعودي ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين

12/21/2023 3:06:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين ، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي.
وفي مستهل اللقاء ، رحب الوزير بالسفير السعودي ، مشيدا بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك ، مثمنا معاليه مستوى التنسيق في المجالات الأمنية.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي قام بها سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين ، واسهاماته المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، متمنيا له التوفيق والنجاح.
وتم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون الأمني وتطوير العمل المشترك.

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