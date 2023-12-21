وزير الداخلية يستقبل السفير السعودي ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين ، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي.
وفي مستهل اللقاء ، رحب الوزير بالسفير السعودي ، مشيدا بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك ، مثمنا معاليه مستوى التنسيق في المجالات الأمنية.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي قام بها سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين ، واسهاماته المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، متمنيا له التوفيق والنجاح.
وتم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون الأمني وتطوير العمل المشترك.
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