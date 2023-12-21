وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تستقبل السفيرة المصرية بمناسبة تعيينها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ريهام عبدالحميد محمود خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء هنأت الوزيرة السفيرة المصرية بمناسبة تعيينها، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومتمنية لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية بالمملكة لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.
من جانبها؛ عبرت ريهام عبدالحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، عن خالص الشكر والتقدير لما تلمسه من دعم ومساندة لأداء مهام عملها، مؤكدة حرصها على مواصلة تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ومشيدة بالتطور والازدهار الذي تشهده المملكة بكافة القطاعات التنموية.
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