Friday, 22 December 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تستقبل السفيرة المصرية بمناسبة تعيينها

12/21/2023 3:06:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ريهام عبدالحميد محمود خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء هنأت الوزيرة السفيرة المصرية بمناسبة تعيينها، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومتمنية لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية بالمملكة لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.
من جانبها؛ عبرت ريهام عبدالحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، عن خالص الشكر والتقدير لما تلمسه من دعم ومساندة لأداء مهام عملها، مؤكدة حرصها على مواصلة تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ومشيدة بالتطور والازدهار الذي تشهده المملكة بكافة القطاعات التنموية.

MENAFN21122023000055011008ID1107644042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث