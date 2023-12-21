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محافظ الجنوبية يكرم عدداً من الجهات الداعمة والمساهمة في مشاريع ومبادرات المحافظة للعام 2023

12/21/2023 3:06:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الحفل السنوي لتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في مشاريع ومبادرات المحافظة خلال العام 2023 ، بحضور السيد عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية و الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، و المهندس عيسى السيسي البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية والعقيد حمد محمد الخياط نائب محافظ المحافظة الجنوبية، وعدداً من المسؤولين من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بنادي ضباط الأمن العام .
وبهذه المناسبة ، أكد سمو المحافظ أن هذا الحفل السنوي يأتي لتكريم كوكبة من الرعاة والمساهمين بشكل فاعل في تنظيم سلسلة من الإنجازات في المجال الأمني والتنموي والاجتماعي، مشيداً سموه بالمشاريع والبرامج التي تحققت وساهمت في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات ، مؤكداً سموه أن ما تقدمه الجهات الداعمة والمساهمة من نماذج ناجحة كان لها أثرا إيجابيا لإبراز الدور الفاعل لعمق التعاون المشترك طوال العام وترسيخ أطر الشراكة المجتمعية والتواصل، وإبراز الدور الرائد للمحافظة في تقديم أفضل الخدمات المقدمة للأهالي.
ثم ألقت الدكتورة منيرة إبراهيم السبيعي مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية كلمة، أعربت فيها عن بالغ الاعتزاز بالإنجازات والنجاحات المستمرة للمحافظة ضمن حرص سمو محافظ المحافظة الجنوبية في تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات لتنفيذ حزمة المزيد من المشاريع والمبادرات، بما ينسجم مع أهداف المحافظة في تعزيز الأمن والتواصل والتنمية.
من جانبه، ألقى عيسى عبدالله بوعلي عضو جمعية السكري البحرينية، كلمة نيابة عن المكرمين، عبر خلالها عن شكره للمحافظة الجنوبية على تنظيم الحفل السنوي لتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في تنفيذ كافة المبادرات والبرامج التي أقامتها المحافظة خلال هذا العام، مشيداً بدور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لإنجاح المبادرات المقامة والتي كان لها دور كبير في إبراز مفهوم التواصل والشراكة بين مختلف الجهات.
وقد تم خلال الحفل، عرض فيلم قصير استعرض مشاهد من إنجازات المحافظة الجنوبية وما حققته خلال العام من إنجازات ومبادرات هادفة في المجال الأمني والتنموي والاجتماعي.
بعد ذلك ، تفضل سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة تمثلت في الرعاة من الجهات الخاصة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، أعقب ذلك أخذ جولة في معرض الصور الذي يلخص إنجازات المحافظة خلال العام الحالي.

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