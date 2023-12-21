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رئيس الأمن العام يفتتح ورشة عمل مشروع تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد وزيادة معدلات التعافي من الإدمان

12/21/2023 3:06:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، صباح اليوم ، ورشة عمل "مشروع تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد وزيادة معدلات التعافي من الإدمان " ، والتي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية .
وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس الأمن العام ، اهتمام وزير الداخلية ودعمه الدائم لكافة إدارات ومديريات الوزارة في سبيل القيام بدورها في مجال حفظ الأمن وتنفيذ النظام والقانون ومكافحة الجريمة ، مؤكداً رئيس الأمن العام بأن تبني البرامج المتطورة والتقنيات الحديثة كتقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها الوزارة قد أصبح واقعاً ملموساً ، حيث أثبتت هذه التقنيات نجاحها وفعاليتها في دعم أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات وفهم البيانات على نطاق واسع بما يعود بفوائد عديدة في مجال العمل ، مشيراً بأن مملكة البحرين لديها من الكفاءات البشرية المؤهلة للاستفادة من هذه التقنيات وتحقيق الأهداف المتمثلة في نجاح هذا المشروع الوطني .
وأشار رئيس الأمن العام"يأتي انعقاد هذه الورشة ونحن نحتفل اليوم بمناسبة فوز برنامج (تعافي) الذي تنفذه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والمختص بمساعدة المدمنين على التعافي من إدمان المواد المخدرة ، بالجائزة البرونزية في فئة الصحة على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا ضمن جوائز "ستيفي" العالمية المعنية بالإبداع والتميز المؤسسي ، مؤكداً سعادته بأن هذا الإنجاز الدولي هو دافع لنا جميعا للاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج المتميزة التي تقدم كافة أنواع الدعم والمساندة لأبناء المملكة ، متمنياً أن تخرج الورشة بنتائج وتوصيات تدعم النجاح في تنفيذ هذا المشروع ، معرباً عن شكره وتقديره لمدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وجميع منتسبي الإدارة والمشرف العلمي على المشروع والقائمين على تنفيذ الورشة والجهات الداعمة والمشاركين على جهودهم ومشاركاتهم الفاعلة فيها .
من جانبه ، أشار العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية رئيس فريق برنامج الذكاء الاصطناعي المعني بزيادة حالات التعافي من الإدمان بوزارة الداخلية ، بأن إنشاء مشروع وطني لرصد وزيادة معدلات التعافي من إدمان المخدرات باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ، ويهدف إلى إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي للحاسب الآلي والتي تُحاكي القدرات الذهنية البشرية في فهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سلوك المدمنين مما يساهم في وضع السياسات والحلول اللازمة سواء على المستوى الفردي أو الوطني في اتخاذ القرار .
وتم خلال ورشة العمل ، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لزيادة معدلات التعافي من المواد المخدرة من عدة محاور أمنية وصحية وسلوكية أبرزها ، القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال التعافي، والتحديات التي تواجه هذا المجال في الدول العربية، واستخداماته بدوافع إجرامية ، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من أجل استخدامه بشكل مسؤول، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

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