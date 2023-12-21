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وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية بالدائرة 12 في المحافظة الشمالية

12/21/2023 3:06:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفقد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية، بحضور النائب حنان محمد فردان ممثلة الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية، وعلي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، وزينب محمود الدرازي عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية للدائرة ذاتها.
وخلال الزيارة اطلع وزير الأشغال والحضور على مشاريع تطوير البنية التحتية التي يتم تنفيذها في الدائرة 12 بالمحافظة الشمالية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، حيث أكّد أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة عملاً ببرنامج الحكومة (2023-2026) وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وخلال الزيارة تم استعراض المشاريع المدرجة ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ مشروعين في دمستان تمثلا في تسوية الطريق 1725 والطرق المحيطة به بمجمع 1017 الذي يخدم 334 عقاراً، ورصف الطريق 2525 بمجمع 1025 ويخدم 12 عقاراً، بجانب رصف الطريق 3778 بمجمع 1037 في صدد ويخدم 14 عقاراً، وفي مجمع 1038 في صدد تم تسوية الطريق 3831 والطرق المحيطة به والذي يخدم 125 عقاراً وإنشاء شبكة الصرف الصحي (المرحلة الرابعة)، وسيتم البدء قريباً في تنفيذ أعمال رصف الطريق 3856 ليخدم 10 عقارات في المجمع ذاته.
بدورها؛ أكدت النائب حنان فردان أهمية الزيارات الميدانية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توطيد التعاون للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة بأن الدائرة 12 بالمحافظة الشمالية تشهد العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية بمختلف المناطق في الدائرة.
وأشارت فردان إلى أن مشاريع تطوير البنية التحتية تمثل أولوية، ويعمل مجلس النواب على الدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع الهامة والحيوية بما يحقق استدامة الخدمات العامة ويحسن من جودة الخدمات.
من جانبه، أكد علي بن الشيخ بن عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية الحرص وبالتنسيق مع وزارة الأشغال على استكمال شبكات الصرف الصحي في المحافظة، وتدوير مياه الصرف الصحي المعالجة لدعم المسطحات الخضراء وهي قاعدة الاستدامة للتخلص من النفايات والتلوث البيئي، منوهاً بأن المحافظة الشمالية تعمل على مواصلة جهودها في تعزيز التواصل الميداني والتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، مشيداً بدور وزارة الأشغال في تنفيذ برنامج الحكومة وبالأخص تطوير البنية التحتية المستدامة والتي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أوضح العصفور بأن المحافظة الشمالية تشهد العديد من المشاريع التطويرية التي تنفذها مختلف الجهات التنفيذية، حيث تعمل وزارة الأشغال على تطوير البنية التحتية لمواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المحافظة، وكأحد المعايير المهمة في برنامج اعتماد الشمالية محافظة صحية.
وقالت زينب الدرازي، عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية، إن المجالس البلدية شريك أساسي مع الجهات التنفيذية في العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيدةً بدور وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية واستدامتها من خلال تطوير الطرق وتوفير مواقف السيارات وإنشاء شبكات تصريف الأمطار وتوفير خدمة الصرف الصحي وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات العامة وتلبية تطلعات المواطنين.
وأشارت الدرازي إلى أن المجلس البلدي على تواصل مستمر مع وزارة الأشغال، الأمر الذي أثمر عن تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية تحقيقاً للتطلعات المبتغاة.
على صعيد منفصل، تشهد حالياً الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية تنفيذ عدداً من المشاريع التطويرية الأخرى، منها مشروع المرحلة الثالثة من إنشاء شبكة الصرف الصحي في صدد بمجمع 1038 لتوصيل الخدمة لـــ 106 عقاراً، ورصف الطرق الترابية بمجمع 1038 في منطقة صدد ليخدم 430 عقاراً.

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