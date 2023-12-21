وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية بالدائرة 12 في المحافظة الشمالية

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- Akhbar Al Khaleej) تفقد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية، بحضور النائب حنان محمد فردان ممثلة الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية، وعلي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، وزينب محمود الدرازي عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية للدائرة ذاتها.
وخلال الزيارة اطلع وزير الأشغال والحضور على مشاريع تطوير البنية التحتية التي يتم تنفيذها في الدائرة 12 بالمحافظة الشمالية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، حيث أكّد أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة عملاً ببرنامج الحكومة (2023-2026) وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وخلال الزيارة تم استعراض المشاريع المدرجة ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ مشروعين في دمستان تمثلا في تسوية الطريق 1725 والطرق المحيطة به بمجمع 1017 الذي يخدم 334 عقاراً، ورصف الطريق 2525 بمجمع 1025 ويخدم 12 عقاراً، بجانب رصف الطريق 3778 بمجمع 1037 في صدد ويخدم 14 عقاراً، وفي مجمع 1038 في صدد تم تسوية الطريق 3831 والطرق المحيطة به والذي يخدم 125 عقاراً وإنشاء شبكة الصرف الصحي (المرحلة الرابعة)، وسيتم البدء قريباً في تنفيذ أعمال رصف الطريق 3856 ليخدم 10 عقارات في المجمع ذاته.
بدورها؛ أكدت النائب حنان فردان أهمية الزيارات الميدانية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توطيد التعاون للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة بأن الدائرة 12 بالمحافظة الشمالية تشهد العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية بمختلف المناطق في الدائرة.
وأشارت فردان إلى أن مشاريع تطوير البنية التحتية تمثل أولوية، ويعمل مجلس النواب على الدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع الهامة والحيوية بما يحقق استدامة الخدمات العامة ويحسن من جودة الخدمات.
من جانبه، أكد علي بن الشيخ بن عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية الحرص وبالتنسيق مع وزارة الأشغال على استكمال شبكات الصرف الصحي في المحافظة، وتدوير مياه الصرف الصحي المعالجة لدعم المسطحات الخضراء وهي قاعدة الاستدامة للتخلص من النفايات والتلوث البيئي، منوهاً بأن المحافظة الشمالية تعمل على مواصلة جهودها في تعزيز التواصل الميداني والتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، مشيداً بدور وزارة الأشغال في تنفيذ برنامج الحكومة وبالأخص تطوير البنية التحتية المستدامة والتي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أوضح العصفور بأن المحافظة الشمالية تشهد العديد من المشاريع التطويرية التي تنفذها مختلف الجهات التنفيذية، حيث تعمل وزارة الأشغال على تطوير البنية التحتية لمواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المحافظة، وكأحد المعايير المهمة في برنامج اعتماد الشمالية محافظة صحية.
وقالت زينب الدرازي، عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية، إن المجالس البلدية شريك أساسي مع الجهات التنفيذية في العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيدةً بدور وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية واستدامتها من خلال تطوير الطرق وتوفير مواقف السيارات وإنشاء شبكات تصريف الأمطار وتوفير خدمة الصرف الصحي وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات العامة وتلبية تطلعات المواطنين.
وأشارت الدرازي إلى أن المجلس البلدي على تواصل مستمر مع وزارة الأشغال، الأمر الذي أثمر عن تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية تحقيقاً للتطلعات المبتغاة.
على صعيد منفصل، تشهد حالياً الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية تنفيذ عدداً من المشاريع التطويرية الأخرى، منها مشروع المرحلة الثالثة من إنشاء شبكة الصرف الصحي في صدد بمجمع 1038 لتوصيل الخدمة لـــ 106 عقاراً، ورصف الطرق الترابية بمجمع 1038 في منطقة صدد ليخدم 430 عقاراً.
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