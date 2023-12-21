محافظ الشمالية يشيد بالجهود التطوعية لفريق أكاديمية المسعفين البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بالجهود التطوعية التي يبذلها فريق أكاديمية المسعفين البحرينية في سبيل خدمة المجتمع، ما يعكس حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي يتمتع بها اعضاء الفريق تجاه وطنهم البحرين.
جاء ذلك خلال استقباله فريق أكاديمية المسعفين البحرينية حيث أعرب شكره وتقديره للتعاون القائم والمستمر بين المحافظة والأكاديمية، ودعمهم لمختلف البرامج والأنشطة التي تنظمها المحافظة كالاحتفالات الوطنية والبرامج المجتمعية والرياضية والصحية وموسم عاشوراء ، منوها في هذا الصدد بالدور البارز والتنسيق المستمر مع مركز الاسعاف الوطني من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمصابين من المواطنين والمقيمين .
ودعا المحافظ العصفور أكاديمية المسعفين البحرينية إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات التي تطلقها المحافظة ضمن برنامج اعتماد الشمالية محافظة صحية، ووضع خطة عمل استراتيجية مشتركة تدعم محور التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ضمن البرنامج ذاته، إضافة لدعم جهود اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية .
وخلال اللقاء، اطلع المحافظ العصفور على مبادرة الأكاديمية بتنظيم معسكر تدريبي للإسعافات الأولية تحت اسم "معسكر الربيع للإسعافات الأولية"، والذي يهدف لتوعية المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية من الناحية النظرية، والتدريب المكثف عليها بشكل عملي، مرحبًا بالتعاون المشترك والعمل على إطلاقها ، لا سيما أن أكاديمية المسعفين البحرينية أحد الشركاء في خطة المحافظة الشمالية لتشغيل وإدامة مراكز الإيواء.
من جانبهم، أعرب فريق أكاديمية المسعفين البحرينية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشمالية على استقبالهم، مؤكدين دعمهم ومشاركتهم في أنشطة وبرامج المحافظة المختلفة.
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