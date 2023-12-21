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محافظ الشمالية يشيد بالجهود التطوعية لفريق أكاديمية المسعفين البحرينية

12/21/2023 3:06:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بالجهود التطوعية التي يبذلها فريق أكاديمية المسعفين البحرينية في سبيل خدمة المجتمع، ما يعكس حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي يتمتع بها اعضاء الفريق تجاه وطنهم البحرين.
جاء ذلك خلال استقباله فريق أكاديمية المسعفين البحرينية حيث أعرب شكره وتقديره للتعاون القائم والمستمر بين المحافظة والأكاديمية، ودعمهم لمختلف البرامج والأنشطة التي تنظمها المحافظة كالاحتفالات الوطنية والبرامج المجتمعية والرياضية والصحية وموسم عاشوراء ، منوها في هذا الصدد بالدور البارز والتنسيق المستمر مع مركز الاسعاف الوطني من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمصابين من المواطنين والمقيمين .
ودعا المحافظ العصفور أكاديمية المسعفين البحرينية إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات التي تطلقها المحافظة ضمن برنامج اعتماد الشمالية محافظة صحية، ووضع خطة عمل استراتيجية مشتركة تدعم محور التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ضمن البرنامج ذاته، إضافة لدعم جهود اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية .
وخلال اللقاء، اطلع المحافظ العصفور على مبادرة الأكاديمية بتنظيم معسكر تدريبي للإسعافات الأولية تحت اسم "معسكر الربيع للإسعافات الأولية"، والذي يهدف لتوعية المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية من الناحية النظرية، والتدريب المكثف عليها بشكل عملي، مرحبًا بالتعاون المشترك والعمل على إطلاقها ، لا سيما أن أكاديمية المسعفين البحرينية أحد الشركاء في خطة المحافظة الشمالية لتشغيل وإدامة مراكز الإيواء.
من جانبهم، أعرب فريق أكاديمية المسعفين البحرينية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشمالية على استقبالهم، مؤكدين دعمهم ومشاركتهم في أنشطة وبرامج المحافظة المختلفة.

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