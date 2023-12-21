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''الصحة'': توفير أحدث تطعيم من فايزر (فايزر XBB 1.5) المضاد لكورونا والمتحورات الجديدة في المراكز الصحية

12/21/2023 3:06:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الصحة عن توفيرها أحدث تطعيم من من فايزر)فايزر
(XBB 1.5 -المطور المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ودعت الوزارة الراغبين في أخذ التطعيم التوجه مباشرةً للمراكز الصحية المحددة بدءًا من يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقًا، إذ يتوفر تطعيم فايزر الجديد للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق في كل من مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز جدحفص الصحي، ومركز سترة الصحي، ومركز يوسف انجنير الصحي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي، وسيكون الوقت المخصص لإعطاء هذا التطعيم المطور في المراكز الصحية المعلن عنها من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 7:00 مساءً.
وبينت الوزارة بأنه سيتوفر اللقاح للفئة العمرية من 5 -11 عامًا في كل من مركز حالة بوماهر الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، ومركز الشيخ جابر الصحي بدءاً من 27 ديسمير 2023.
وأكد الدكتور محمد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الحرص على مواصلة توفير الحماية ضد فيروس كورونا وتحوراته، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين عبر توفير المناعة لدى الجسم من خلال التطعيمات.
وأشار الدكتور العوضي إلى أهمية التأكيد على تلقي الجرعات التنشيطية من التطعيمات من أجل تعزيز المناعة للأفراد والمجتمع وحمايتهم من الفيروس وكافة المتحورات والمضاعفات المرتبة عليه، داعياً الجمهور إلى زيارة الموقع الإلكتروني gov للاطلاع على آخر التعليمات والبروتوكولات الخاصة بالتطعيم والجرعات المنشطة.
الجدير بالذكر أن التطعيم الذي تنتجه شركة "فايزر" ضد فيروس كورونا (Pfizer XBB 1.5)، يعد الأحدث، لتصبح مملكة البحرين من أوائل الدول في العالم في إدخال التطعيم، وذلك من خلال توفيره للراغبين في تلقيه من المواطنين والمقيمين وخصوصاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والفئات الأخرى ذات الأولوية والتي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير الحماية من خلال أخذ التطعيم والجرعات المنشطة.

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