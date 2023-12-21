''الصحة'': توفير أحدث تطعيم من فايزر (فايزر XBB 1.5) المضاد لكورونا والمتحورات الجديدة في المراكز الصحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الصحة عن توفيرها أحدث تطعيم من من فايزر)فايزر
(XBB 1.5 -المطور المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ودعت الوزارة الراغبين في أخذ التطعيم التوجه مباشرةً للمراكز الصحية المحددة بدءًا من يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقًا، إذ يتوفر تطعيم فايزر الجديد للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق في كل من مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز جدحفص الصحي، ومركز سترة الصحي، ومركز يوسف انجنير الصحي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي، وسيكون الوقت المخصص لإعطاء هذا التطعيم المطور في المراكز الصحية المعلن عنها من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 7:00 مساءً.
وبينت الوزارة بأنه سيتوفر اللقاح للفئة العمرية من 5 -11 عامًا في كل من مركز حالة بوماهر الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، ومركز الشيخ جابر الصحي بدءاً من 27 ديسمير 2023.
وأكد الدكتور محمد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الحرص على مواصلة توفير الحماية ضد فيروس كورونا وتحوراته، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين عبر توفير المناعة لدى الجسم من خلال التطعيمات.
وأشار الدكتور العوضي إلى أهمية التأكيد على تلقي الجرعات التنشيطية من التطعيمات من أجل تعزيز المناعة للأفراد والمجتمع وحمايتهم من الفيروس وكافة المتحورات والمضاعفات المرتبة عليه، داعياً الجمهور إلى زيارة الموقع الإلكتروني gov للاطلاع على آخر التعليمات والبروتوكولات الخاصة بالتطعيم والجرعات المنشطة.
الجدير بالذكر أن التطعيم الذي تنتجه شركة "فايزر" ضد فيروس كورونا (Pfizer XBB 1.5)، يعد الأحدث، لتصبح مملكة البحرين من أوائل الدول في العالم في إدخال التطعيم، وذلك من خلال توفيره للراغبين في تلقيه من المواطنين والمقيمين وخصوصاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والفئات الأخرى ذات الأولوية والتي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير الحماية من خلال أخذ التطعيم والجرعات المنشطة.
MENAFN21122023000055011008ID1107644037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.