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شريط لاصق يسرع التئام الجروح

12/21/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصل علماء جامعة مايكوب الحكومية التكنولوجية على براءة اختراع لشريط لاصق أثبت فاعليته في شفاء الجروح بشكل سريع، ويعتمد على مادتي البكتين والكولاجين. ويشير المكتب الإعلامي للجامعة حسب «روسيا اليوم»، إلى أن هذا الشريط يفيد حتى في التئام الجروح القديمة ويمنع العدوى الثانوية للجرح.


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