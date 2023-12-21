شريط لاصق يسرع التئام الجروح

شريط لاصق يسرع التئام الجروح
التاريخ
12/21/2023 3:01:01 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حصل علماء جامعة مايكوب الحكومية التكنولوجية على براءة اختراع لشريط لاصق أثبت فاعليته في شفاء الجروح بشكل سريع، ويعتمد على مادتي البكتين والكولاجين. ويشير المكتب الإعلامي للجامعة حسب «روسيا اليوم»، إلى أن هذا الشريط يفيد حتى في التئام الجروح القديمة ويمنع العدوى الثانوية للجرح.
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