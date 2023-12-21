رمضان صبحي علي رأس قائمة بيراميدز للسوبر المصري بأبوظبي



أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة رحلة الفريق للعاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز اليوم الخميس ان الفريق سوف يغادر للإمارات اليوم لخوض السوبر

المصري حيث يلتقي في قبل النهائي مع فيوتشر يوم الاثنين المقبل.

أضاف أن القائمة شهدت عودة رمضان صبحي بعد أن تغيب عن مواجهة الفريق ضد صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

أوضح أن القائمة ضمت كل من أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب ويوسف نادر في حراسة المرمي ومعهم

علي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأسامة جلال ومحمود مرعي ويوسف أسامة وسيف جعفر ومهند لاشين ووليد الكرتي وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد رضا بوبو

وبلاتي توريه ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى ومحمود دونجا وفخري لاكاي وفينسون ماييلي ودودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز يشارك في المسابقة عقب حلوله في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، علما بأن البطولة تضم أيضا الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيراميكا مع الفائز من بيراميدز ومودرن فيوتشر في المباراة النهائية للبطولة.

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