غدا.. الأهلي المصري يتطلع لرقم قياسي في مونديال الأندية أمام أوراوا الياباني

يلتقي غدا الجمعة، كل من الأهلي المصري، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، بمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لمونديال الأندية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي 0-2 بلقاء نصف النهائي، فيما خسر أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي 0-3 بالدور نفسه، ليلتقي الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحسمت مباراة المركز الثالث في مونديال الأندية من قبل بركلات الترجيح في 8 نسخ، من أصل 19 نسخة أقيمت فيها البطولة.

ويتطلع الأهلي المصري، إلى إنجاز جديد في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، والتي سبق وأن توج بها في 3 نسخ سابقة 2006، و2020، و2021، كأكثر الفرق المتوجة بها، يليه مونتيري المكسيكي الذي توج به في مرتين في نسختي 2012، و2019.

كما ينتظر فريق أوروا الياباني، معادلة رقم مونتيري المكسيكي في عدد مرات الفوز بالميدالية البرونزية، وذلك في حال فوزه على الأهلي، حيث سبق وأن فاز بها في نسخة 2007، على حساب النجم الساحلي التونسي.

وستكون هذه المباراة هي آخر مباراة يتم تحديد فيها هوية صاحب المركز الثالث، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، إلغاء مباراة المركز الثالث في البطولة بداية من نسخة 2025.

وتعد مواجهة الأهلي المصري أمام فريق أوراوا الياباني هي التاسعة له أمام فريق آسيوي، حيث خاض 8 مباريات أمام هذه الفرق بكأس العالم للأندية فاز في 4 منها، وخسر في مثلها.

وفاز الأهلي، (آسيويا) بمونديال الأندية على كل من الاتحاد السعودي بنسخة 2023 ( 3-1)، وعلى الهلال السعودي ( 4-0) بنسخة 2021، وعلى هيروشيما الياباني ( 2-1) بنسخة 2012، وعلى الدحيل القطري (1-0) بنسخة 2020، فيما خسر أمام الاتحاد السعودي ( 0-1) بنسخة 2005، وأمام سيدني الاسترالي ( 0-1) بنسخة 2005، أيضا، وأمام أديلايد يونايتد الاسترالي ( 0-1) بنسخة 2008، وأمام جوانزو الصيني ( 0-2) بنسخة 2013.

وقال ماسيج سكورزا مدرب أوراوا ريد الياباني : أتوقع أن يتحسن أداء الفريق أمام الأهلي بعد المستوى الذي ظهرنا به أمام مانشستر سيتي، ولقد قمنا بإعداد الفريق بأفضل صورة حتى نتمكن من اللعب في أفضل حالة ممكنة.

من جانبه قال أتسوكي إيتو لاعب وسط أوراوا الياباني إن فريقه عازم على إنهاء البطولة بشكل مميز بعد خيبة الأمل في الدور قبل النهائي.

وقال مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري : سنواجه فريقا جيدا لعب المباراة الماضية بشكل مميز، ونحن أيضا خضنا مباراتين جيدتين حققنا الفوز في الأولى وخسرنا في الثانية رغم أننا كنا الأقرب للفوز، علينا تقديم أفضل ما لدينا في لقاء الغد من أجل الفوز والتتويج بالبرونزية.

وقال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي المصري: تنتظرنا مباراة صعبة أمام بطل دوري أبطال آسيا، والذي خاض مباراتين بالنسخة الحالية وقدم مستويات إيجابية.

وأضاف : تحقيق المركز الثالث أمر مهم للفريق والجماهير، ومن يمتلك التركيز والقوة والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سيحقق الفوز ويتوج بالميدالية البرونزية، بالنسبة لنا درسنا الخصم جيدا وجاهزين للقاء.

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