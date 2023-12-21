فيفا يعلن التصنيف الختامي لعام 2023..تعرف على ترتيب المنتخبات العربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن التصنيف الشهري للمنتخبات لديسمبر 2023، حيث احتفظ منتخب الأرجنتين بعرش الصدارة عالميا، والمغرب على المستوى العربي.
لم يشهد التصنيف الجديد أي تغيير على مستوى المراكز العشرة الأولى، حيث ظل منتخب الأرجنتين في الصدارة، ومن ثم فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.
وحقق منتخب بنما أكبر قفزة في العام الحالي 2023 بتقدمه 20 مركزا يليه مولدوفا 19 مركزا، وماليزيا 15 مركزا.
أما على المستوى العربي فقد ظل منتخب المغرب في الصدارة وجاء في المركز 13 عالميا، ويليه منتخب تونس في المرتبة الـ28 عالميا، ومن ثم الجزائر ومصر في المركزين الـ31 والـ33 عالميا على الترتيب.
بينما تصدر منتخب السعودية قائمة المنتخبات العربية في قارة آسيا وشغل المركز الـ56 عالميا، وتلاه نظيره القطري، صاحب المركز الـ58 عالميا، وفقاً لروسيا اليوم.
وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2023:
1- المغرب - 13 عالميا
2- تونس - 28
3- الجزائر - 31
4- مصر - 33
5- السعودية - 56
6- قطر - 58
7- العراق - 63
8- الإمارات - 64
9عمان - 74
10- البحرين - 86
11- الأردن - 87
12- سوريا - 91
13- فلسطين - 99
14- موريتانا - 105
15- لبنان - 107
16- جزر القمر - 119
17- ليبيا - 120
18- السودان - 128
19- الكويت - 136
20- اليمن - 152
21- جيبوتي - 192
22- الصومال – 198 عالميا.
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