فيفا يعلن التصنيف الختامي لعام 2023..تعرف على ترتيب المنتخبات العربية



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن التصنيف الشهري للمنتخبات لديسمبر 2023، حيث احتفظ منتخب الأرجنتين بعرش الصدارة عالميا، والمغرب على المستوى العربي.

لم يشهد التصنيف الجديد أي تغيير على مستوى المراكز العشرة الأولى، حيث ظل منتخب الأرجنتين في الصدارة، ومن ثم فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

وحقق منتخب بنما أكبر قفزة في العام الحالي 2023 بتقدمه 20 مركزا يليه مولدوفا 19 مركزا، وماليزيا 15 مركزا.

أما على المستوى العربي فقد ظل منتخب المغرب في الصدارة وجاء في المركز 13 عالميا، ويليه منتخب تونس في المرتبة الـ28 عالميا، ومن ثم الجزائر ومصر في المركزين الـ31 والـ33 عالميا على الترتيب.

بينما تصدر منتخب السعودية قائمة المنتخبات العربية في قارة آسيا وشغل المركز الـ56 عالميا، وتلاه نظيره القطري، صاحب المركز الـ58 عالميا، وفقاً لروسيا اليوم.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2023:

1- المغرب - 13 عالميا

2- تونس - 28

3- الجزائر - 31

4- مصر - 33

5- السعودية - 56

6- قطر - 58

7- العراق - 63

8- الإمارات - 64

9عمان - 74

10- البحرين - 86

11- الأردن - 87

12- سوريا - 91

13- فلسطين - 99

14- موريتانا - 105

15- لبنان - 107

16- جزر القمر - 119

17- ليبيا - 120

18- السودان - 128

19- الكويت - 136

20- اليمن - 152

21- جيبوتي - 192

22- الصومال – 198 عالميا.

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