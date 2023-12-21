الفيفا يختار أبوظبي 2009 من بين أفضل 5 نهائيات في تاريخ مونديال الأندية



اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة تضم 5 نهائيات، تعد الأفضل ولا تُنسى في تاريخ كأس العالم للأندية منذ انطلاقتها حتى النسخة الماضية.

ورتب "الفيفا" المباريات الخمس المختارة زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، متضمنة نهائي كأس العالم للأندية عام 2009 والتي استضافتها الإمارات على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وجمعت بين فريقي برشلونة الإسباني وإستوديانتيس الأرجنتيني، وجاء ترتيبه الثالث في قائمة "أفضل" 5 نهائيات.

وشهدت تلك المباراة تقدم الفريق الأرجنتيني حتى الدقيقة الأخيرة، بهدف أحرزه ماورو بوسيلي في الشوط الأول إلى أن نجح برشلونة من إدراك التعادل عن طريق لاعبه بيدرو، وفي الوقت الإضافي نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، في إحراز هدف الفوز الذي يوصف بانه أحد أهم الأهداف في مسيرته.

ومنح ذلك الفوز اللقب والكأس الـ 6 لفريق برشلونة في موسم استثنائي بقيادة بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي حالياً.

أما النهائي الأول في هذه السلسة فقد جمع بين فريقي إنترناسيونال البرازيلي وبرشلونة الإسباني، على ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان عام 2006.

ورغم أن معظم الترشيحات في ذلك الوقت كانت تصب في مصلحة برشلونة بقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد وبمشاركة النجم رونالدينيو، إلا أن إنترناسيونال، بقيادة بورتو اليجري صمد أمام هجوم الفريق الإسباني إلى أن نجح البديل أدريانو جابيرو في إحراز هدف الفوز الوحيد قبل نهاية زمن المباراة بدقائق قليلة.

وجمع النهائي الثاني، بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي على ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان عام 2007، وقاد فيه فيليبي إنزاجي نجم ميلان السابق فريقه لتحقيق الفوز 4-2.

أما النهائي الرابع، فجمع بين فريقي ريال مدريد وكاشيما أنتلرز الياباني، أول فريق آسيوي يتأهل لنهائي البطولة على ملعب يوكوهاما في اليابان عام 2016، وفيه قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق فريقه لإحراز اللقب بعد أن أحرز "هاتريك" وتحويل تأخر الفريقه 1-2 إلى فوز بنتيجة 4-2.

وجمع النهائي الخامس، بين فريقي ريال مدريد والهلال السعودي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط عام 2022، وظلت الأهداف متبادلة بين الفريقين إلى أن نجح ريال مدريد في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 5-3 ليحقق لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

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