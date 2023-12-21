Friday, 22 December 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي المصري يطالب بتأجيل كأس السوبر

12/21/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالب الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس بتأجيل مواجهتيه في كأس السوبر لمدة 24 ساعة نظرا لضيق الوقت نظرا لمشاركته بكأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني بطل آسيا غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وفي أول نسخة تشارك فيها أربعة فرق، يستهل الأهلي مشواره في كأس السوبر المصرية أمام سيراميكا كليوبترا بقبل النهائي الذي يجمع أيضا مودرن فيوتشر وبيراميدز على أن تقام مباراتا النهائي والمركز الثالث في 28 من نفس الشهر.

وقال الأهلي في بيان "أرسل الأهلي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصرية لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم 26 ديسمبر على أن تكون المباراة الثانية يوم 29 ديسمبر، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط".

وأشار الأهلي إلى ازدحام جدول مبارياته هذا الموسم الذي خاض فيه السوبر الأفريقي في السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم بخلاف الدوري الممتاز واستكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية التي سيتوجه بعدها لخوض كأس السوبر في الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN21122023000110011019ID1107643989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث