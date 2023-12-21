الأهلي المصري يطالب بتأجيل كأس السوبر

طالب الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس بتأجيل مواجهتيه في كأس السوبر لمدة 24 ساعة نظرا لضيق الوقت نظرا لمشاركته بكأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني بطل آسيا غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وفي أول نسخة تشارك فيها أربعة فرق، يستهل الأهلي مشواره في كأس السوبر المصرية أمام سيراميكا كليوبترا بقبل النهائي الذي يجمع أيضا مودرن فيوتشر وبيراميدز على أن تقام مباراتا النهائي والمركز الثالث في 28 من نفس الشهر.

وقال الأهلي في بيان "أرسل الأهلي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصرية لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم 26 ديسمبر على أن تكون المباراة الثانية يوم 29 ديسمبر، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط".

وأشار الأهلي إلى ازدحام جدول مبارياته هذا الموسم الذي خاض فيه السوبر الأفريقي في السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم بخلاف الدوري الممتاز واستكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية التي سيتوجه بعدها لخوض كأس السوبر في الإمارات.

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