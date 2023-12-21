«دبي البحري» و«فيكتوري» يدعمان «فيرتوس لقفز الحواجز»

شارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كجهة داعمة لمنافسات الجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي استضافها مركز الإمارات للفروسية، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للفروسية، وبرعاية الداعم الرسمي لونجين، وماجستيك.

وتأتي مبادرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ترجمة لتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار في تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والاتحادات والأندية في كافة المجالات الرياضية بما يخدم المصلحة العامة.

وشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عبر إدارة فريق الفيكتوري، التي استعرضت مجموعة من الزوارق السريعة العالمية التي حلق بها النادي في سماء الإنجازات في أعالي البحار العالمية عبر سفرائه في بطولات العالم للفئات أكس كات وفورمولا 1 وفورمولا 2 وأف 4 أس والدراجات المائية التي تحمل رمز الصناعة الوطنية.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعداء بالمشاركة في المحفل الكبير وسط نخبة أهل الفروسية ورياضة قفز الحواجز الذين تقدمهم نجوم منتخبنا الوطني الذي يتأهب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 33 (باريس 2024)، وقال: المشاركة تعكس حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومجلس الإدارة على فتح قنوات جديدة للتعاون مع مختلف الاتحادات والأندية الرياضية بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً لأهمية الترويج والتعريف بجوانب وقصص ملهمة من الإنجاز والنجاحات خاصة مسيرة فريق الفيكتوري الذي خرج للعالم من دانة الدنيا دبي وبرز كنجم أسطوري في السباقات البحرية.

وأضاف: المناسبة فرصة لتعريف جمهور هذه الرياضة بما يقدم أبناء الإمارات من إنجازات ليس على صعيد النتائج فحسب بل نجاحهم في تقديم منتج عالمي يتمثل في صناعة الزوارق السريعة والدراجات المائية بمختلف أنواعها وعرضها للمرة الأولى أمام جمهور كبير من عشاق فروسية قفز الحواجز كجزء من فعاليات البطولة، مشيداً بمبادرة اللجنة المنظمة ودعوة النادي ليكون جزءاً من الحدث، معرباً عن أمنياته في استمرار هذا التعاون المثمر.





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