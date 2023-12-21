طائرة العين تتعاقد مع 3 لاعبين أجانب

أعلنت شركة العين للألعاب الرياضية، تعاقدها مع ثلاثة لاعبين أجانب لدعم صفوف فريق الكرة الطائرة، وهم السنغالي مامادوا، والتركي كانسين، والبلجيكي بايتينس، ووقع اللاعبون الثلاثة عقوداً مع النادي لمدة عام، بحضور محمد الظاهري رئيس لجنة تسيير الأعمال بشركة نادي العين للألعاب الرياضية، ويتطلع فريق العين لموسم ناجح، بصعود منصات التتويج، وحصد لقب الدوري العام.

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