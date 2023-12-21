عثمان آل علي: الشراكة بين «مياه وكهرباء الإمارات» و«المحترفين» خطوة مهمة في أجندة الاستدامة



أشاد عثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بالشراكة بين الشركة ورابطة المحترفين، واعتبرها خطوة مهمة في ضمان مساهمة الرياضة في الدولة بشكل فعال في وضع أجندة الاستدامة.

وقال: هذه الشراكة مجرد بداية لرحلة كرة القدم نحو إزالة الكربون، وتحويل الرياضة إلى عنصر فعال في تحقيق الاستدامة داخل الملاعب وخارجها، وتسهم هذه الشراكة في إعادة تعريف مفهوم «الشّباك النظيفة» من خلال جعل الرياضة رائدة الاستدامة، وقال: في إطار الدور الرائد الذي تقوم دولة الإمارات في نشر الطاقة النظيفة، وبهدف توسعة الطموحات لتشمل معظم القطاعات ومن بينها أنشطة كرة القدم، قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتوقيع مذكرة تفاهم مع رابطة المحترفين، تقوم بموجبها شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد الرابطة بشهادات الطاقة النظيفة، لتمكينها من توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة، ولعل هذه المبادرة تشكل سابقة مميزة في مجال كرة القدم، إذ توضح كيفية إسهام الرياضة بشكل عام في إزالة الكربون.

ازدحام





وأكد عثمان آل علي أنه الرغم من ازدحام الملاعب بالمشجعين والفرق الرياضية، إلا أنه لم يسبق النظر إلى استغلال الإمكانات التي تتيحها كرة القدم كمنصة لتعزيز الطاقة النظيفة والإسهام في تحقيق الاستدامة، وتسخير هذه المنصة المؤثرة لتسريع عملية إزالة الكربون والمبادرات المستدامة الأشمل.

وعن شهادات الطاقة النظيفة وكيف تساهم في تقليل البصمة الكربونية في مجال الرياضة قال: تتيح شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، للشركات إمكانية توثيق استهلاكها من الطاقة النظيفة. تساهم هذه الشهادات في الحد من آثار الكربون من خلال المصادقة على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة. يتم إصدار هذه الشهادات الرقمية القابلة للتداول المتوافقة دولياً بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، مما يوفر وسيلة فورية للمساعدة في إزالة الكربون من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة.

وأضاف: اعتماد شهادات الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية الطاقة النظيفة لرابطة المحترفين، يفتح الشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات الباب أمام اعتماد شهادات الطاقة النظيفة على نطاق أوسع في مجال الرياضة وإلى جانب دور هذه الخطوة في توثيق استهلاك الطاقة النظيفة في كرة القدم، فإنها تمثل أيضاً سابقة للرياضات الأخرى لتحذو حذوها، مما يساهم في رسم ملامح مستقبل رياضي مستدام، ونحن نتطلع قدماً إلى الشراكة مع الأندية في مختلف مجالات الرياضة لمساعدتها في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. ستكون الأنشطة الرياضية بشكل عام جزءاً مهماً في تقليل الانبعاثات.

تغير

وعن إمكانية مساهمة كرة القدم، والرياضة بشكل عام، في مكافحة التغير المناخي قال: تلعب كرة القدم والرياضة دوراً أساسياً في التأثير على السلوك ويمكنهما رفع مستويات الوعي بالحلول المحتملة لإزالة الكربون. إذا نظرنا إلى هذا على المستوى العالمي، بما يشمل الحكومات والمنظمات والأفراد، فإن الهدف طويل المدى المتمثل في تطوير اقتصادات قائمة على الحياد المناخي وخفض الانبعاثات سوف يحتاج إلى إشراك أكبر شريحة من المجتمع في تحقيق هذا الهدف، وبمقدور الرياضة أن تساعد في تعزيز إجراءات إزالة الكربون.





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