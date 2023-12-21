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بيان مهم من وزارة الخارجية للمواطنين المتواجدين في التشيك

12/21/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت وزارة الخارجية جميع مواطني الإمارات المتواجدين بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من المنطقة التي وقع فيها "إطلاق النار".

كما طالبت المواطنين المتواجدين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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