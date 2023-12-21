بيان مهم من وزارة الخارجية للمواطنين المتواجدين في التشيك

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت وزارة الخارجية جميع مواطني الإمارات المتواجدين بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من المنطقة التي وقع فيها "إطلاق النار".
كما طالبت المواطنين المتواجدين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.
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