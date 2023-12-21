وفد خليجي تربوي : مجمع القرآن الكريم بالشارقة أكاديمية علمية ومعرفية وحضارية



أكد الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج أن مجمع القرآن الكريم في الشارقة منارة أكاديمية علمية ومعرفية متخصصة بالقرآن الكريم وعلومه يسهم في تطور الحضارة الإنسانية ويعزز قيمها وهويتها ويعكس رؤية الشارقة ورسالتها السامية للإنسان.

جاء ذلك خلال زيارته إلى المجمع مع أعضاء مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ضمن برنامج احتفالية الوفد الخليجي باليوم العالمي للغة العربية بالشارقة وبمناسبة عقد الاجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء المركز بمقر المركز بالشارقة.

ضم الوفد الزائر أعضاء من مجلس أمناء المركز من دول الخليج.. الدكتور إبراهيم الزابن والدكتور ماجد الحافي وحسن النعيمي والدكتورة أنيسة السعدون وبدرية المرزوقي والشاعر هلال الشيادي الضيف المشارك في الاحتفالية.

وقدم سعادة عبدالله خلف الحوسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم للوفد الزائر شرحاً مفصلاً حول المجمع ومتاحفه ومشروعاته العلمية والبحثية ثم اصطحبهم في جولة بمتاحف وأروقة المجمع أطلعهم خلالها على المخطوطات ونوادر من نسخ المصحف الكريم وكسوة الكعبة ومشاهير القرّاء.

وقال الدكتور عيسى الحمادي“ ما يلفت الانتباه عند زيارة المجمع أن هذا الصرح بُني ليكون الأفضل من جميع النواحي إذ تأتي جمالية المكان وعظمته من خلال مصدره الذي يتجلى في عظمة القرآن الكريم وعلوم القراءات ومشاهير القرّاء ومقتنياتهم وكسوة الكعبة والمخطوطات التي كُتب عليها المصحف الشريف بدءاً من عصر النبوة وصولاً إلى العصر الحديث وهذا الأمر يعكس اهتمام ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في خدمة القرآن الكريم وعلومه والتعريف بها ونشرها”.

وأشار إلى المخطوطات التي كُتب عليها القرآن الكريم كونها تتحدث عن امتزاج الحضارة العربية مع الحضارات الأخرى وهو ما يشكل حضارة جديدة إبداعية بما في ذلك الخط الأندلسي الذي يعد نسيجاً من الخط الكوفي والخط الذي كان يستعمل في بلدان المغرب العربي وبعضهم يُطلق عليه الخط الكوفي الأندلسي وهذا جانب من الإبداع الذي توصلت إليه الحضارة العربية والإسلامية وقد كان للقرآن الكريم دور كبير في انتشاره عبر الاتصال الحضاري مع الثقافات الأخرى وهو ما شكّل إبداعاً في الكتابة في جميع أقطار العالم الإسلامي.

وأكد الحمادي أن عظمة مجمع القرآن الكريم تتجلى من القرآن الكريم فهو رسالة علمية ومعرفية وحضارية من الشارقة إلى العالم ليسمو بها الإنسان بالقيم الأصيلة والربانية كذلك بما يحويه المجمع من أبحاث ودراسات وفي مقدمتها التفسير البلاغي للقرآن الكريم وموسوعة مناهج الإقراء وكذلك بما يتضمنه من مخطوطات وقيم إنسانية وحضارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز