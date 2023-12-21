الكشف عن نظام دوري السوبر الأوروبي للرجال والسيدات

جرى الكشف، اليوم الخميس، عن المقترحات الخاصة بالشكل الجديد لبطولة دوري السوبر الأوروبي للرجال والسيدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن "إيه 22" الشركة التي أسست نظام البطولة الجديدة، قدمت أفكارها لما وصفتها بمنافسات جديدة تركز على الجماهير بعد أن أقرت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ،التي تنص على موافقته (يويفا) المسبقة على إقامة مسابقات جديدة، تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي .

وسيكون نظام بطولة الرجال حسب ما أعلنته "إيه 22" كالتالي:-

يشار في البطولة 64 فريقا، تنقسم إلى ثلاث بطولات ، دوري النجوم والدوري الذهبي والدوري الأزرق.

يشارك 16 فريقا في دوري النجوم والدوري الذهبي، يتم تقسيمها إلى مجموعتين، فيما تشهد منافسات الدوري الأزرق مشاركة 32 فريقا تنقسم إلى أربع مجموعات تضم كل واحدة ثمانية فرق ، وستلعب جميع الفرق مباريات ذهاب وإياب بنظام الدوري، بحيث يخوض كل فريق 14 مباراة.

وستخوض الفرق الثماني الأولى في الدوريات الثلاثة مباريات خروج المغلوب المكونة من مباراتي ذهاب وإياب في دور الثمانية وقبل النهائي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

سيكون هناك هبوط وصعود بين الدوريات، وسيتأهل 20 فريقا إلى الدوري الأزرق في كل موسم بناء على نتائج الفرق في بطولات الدوري المحلية، رغم أن الكيفية التي سيتم على أساسها اختيار الفرق 20 لا زالت قيد العمل عليها.

وسيتم تحديد الـ64 فريقا بناء على مؤشر ومعايير الشفافية والأداء.

فيما سيكون نظام بطولة السيدات كالتالي:-

يشارك بالبطولة 32 فريقا، حيث يلعب 16 فريقا في دوري النجوم ومثلهم في الدوري الذهبي.

سيتم العمل بنظام الهبوط والصعود بين البطولتين، حيث تتأهل أربع فرق إلى الدوري الذهبي بناء على أدائها في البطولات المحلية في كل موسم.

وسيكون نظام خروج المغلوب هو نفس النظام المعمول به في بطولات الرجال.

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