طائرة العين تتعاقد مع 3 لاعبين أجانب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة العين للألعاب الرياضية، تعاقدها مع ثلاثة لاعبين أجانب لدعم صفوف فريق الكرة الطائرة، وهم السنغالي مامادوا، والتركي كانسين، والبلجيكي بايتينس، ووقع اللاعبون الثلاثة عقوداً مع النادي لمدة عام، بحضور محمد الظاهري رئيس لجنة تسيير الأعمال بشركة نادي العين للألعاب الرياضية، ويتطلع فريق العين لموسم ناجح، بصعود منصات التتويج، وحصد لقب الدوري العام.
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