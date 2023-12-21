الأسواق العالمية تتجنب سيف الركود المصلت عليها طيلة 2023

ظل الركود يحوم فوق الأسواق طوال العام، لكن المستثمرين لم يلحظوه في أي مكان تقريباً، وتم تجنبه في عام 2023، وهو ما استفادت منه مؤشرات سوق الأسهم إلى حد كبير.

يقول كولن غراهام مسؤول استراتيجية الأصول المتعددة في شركة روبيكو: «إذا عدنا إلى توقعاتنا في العام الماضي فقد كنا نعتقد أن عام 2023 سوف يدور حول الركود في الولايات المتحدة، لكننا كنا مخطئين».

في الربع الثالث بلغ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم، أكثر من 5% بمعدل سنوي، وفي أوروبا لم يكن الوضع واعداً، ولكن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 بلغ النمو في دول الاتحاد الأوروبي 0.2%، وفي منطقة اليورو 0.1%.

وترجع قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي إلى قوة المستهلكين، الذين تجاهلوا حتى الآن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على حد سواء، كما يقول فنسنت جوفينز من بنك «جيه بي مورغان».

نتيجة لذلك وبعد عام صعب في 2022 انتعشت أسواق الأسهم وسجل مؤشر «ام أس سي آي للعالم» مكاسب بنسبة 21% على مدار العام، مقارنة بخسائر تقارب 20% في العام الماضي.

وفي أوروبا سجلت فرانكفورت وباريس ارتفاعاً مطلقاً جديداً، في حين سجلت ميلانو أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ومدريد منذ عام 2018.

وفي آسيا وصلت طوكيو إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً، بينما في الولايات المتحدة عادت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، لتقترب من ذروتها في عام 2021.





«العظماء السبعة»

لكن ضمن مؤشرات سوق الأوراق المالية لا شك في أن الشركات الأفضل أداء في عام 2023 هي تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي،

وشهدت شركة نفيديا الأمريكية الرائدة في سوق أشباه الموصلات المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي نمواً قيمته أكثر من ثلاثة أضعاف في سوق الأسهم، لتصل إلى 1.180 تريليون دولار، وهي سادس أكبر شركة في العالم.

وتشكل نفيديا مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل ومايكروسوفت، بالإضافة إلى تسلا، ما يطلق عليها اسم «العظماء السبعة» ذات رؤوس الأموال الضخمة، والمسؤولة إلى حد كبير عن الارتفاع في أسواق الأسهم في عام 2023.

وحدها أسواق الأسهم في الصين عانت- فقد خسر مؤشر «ام اس سي آي الصين» أكثر من 10% للعام الثالث على التوالي- وهجرها المستثمرون بسبب تدني انتعاشها عن المتوقع وهشاشة سوق العقارات، وتخلف السلطات عن طرح خطة انتعاش ضخمة، ولكن على المستوى العالمي لم يلق معدل النمو فضلاً عن أرقام البطالة، التي ما زالت متدنية، ترحيباً في السوق لأن ذلك يعني ضمناً أيضاً المزيد من الصعوبات، التي تواجهها البنوك المركزية في معركتها ضد التضخم.

ومن خلال قراراتها بشأن أسعار الفائدة الرئيسية أو تدخلاتها في الأسواق عبر إعادة شراء الأصول أو بيعها تؤثر المصارف المركزية على الأسواق، ثم يجري تتبع وترقب قراراتها ومناقشاتها باستمرار، حتى إن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اضطر إلى التدخل في مارس 2023 لطمأنة الأسواق، ومنع إفلاس ثلاثة بنوك إقليمية في الولايات المتحدة مخافة أن يؤدي ذلك إلى حالة من الذعر في جميع أنحاء النظام المالي العالمي.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار على مدار العام، إلا أن محافظي البنوك المركزية رفضوا تخفيف سياستهم النقدية، بل قاموا بتشديدها أكثر في سبتمبر، مما أدى إلى تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة، الذي كان يأمله المستثمرون.

تبلورت فكرة خفض أسعار الفائدة في الأشهر الأولى من عام 2024 أخيراً في نوفمبر، مما سمح لمؤشرات الأسهم العالمية بتجربة أفضل شهر لها منذ ثلاث سنوات، وبانخفاض حاد في أسعار الاقتراض في الأسواق.

يوضح كريستوفر ديمبيك، مستشار استراتيجية الاستثمار في مجموعة «بيكتيت ايه ام» أن «توقع السوق أن تخفض المصارف المركزية أسعار الفائدة من دون المرور بمرحلة من الركود الاقتصادي كان له تأثير مباشر» على الأسواق.

واستفادت من هذه الحركة أيضاً الشركات الصغيرة، التي تغاضى عنها المستثمرون حتى الآن، مما أدى إلى اتساع فجوة التقييم بينها وبين الشركات متعددة الجنسيات خلال العام.